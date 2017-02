Ty Segall, Ty Segall

Exit les facéties conceptuelles de « voleurs d’émotions » de son précédent album, Emotional Muggers, paru il y a un an pile. Sur son neuvième disque (et deuxième au titre éponyme), le prolifique Californien Ty Segall retrouve des collaborateurs de longue date pour former le Freedom Band, qui l’accompagne dans cette collection de dix chansons riches en contrastes et nettement moins abrasives que sur le précédent. La recherche sonore et l’expérimentation s’accompagnent cette fois de folk (Talkin’, la très belle Orange Color Queen), de pop psychédélique sentant bon le Beatles et même de free-jazz sur les dix déroutantes minutes de Warm Hands (Freedom Return), la chanson la plus ambitieuse du répertoire de Segall. Les fans retrouveront avec le même plaisir les épanchements de guitare fuzz dès la chaleureuse Break a Guitar, alors que Thank You Mr. K, en plein milieu de ce court album d’une trentaine de minutes, explose dans nos oreilles avec ce panache garage rock qui a fait la renommée du trublion américain.

Ty Segall - Orange Color Queen

Extrait