Mort du ténor Nicolai Gedda

Le ténor suédois Nicolai Gedda est décédé mercredi à l’âge de 91 ans. Gedda, fils d’un père russe et d’une mère suédoise, fut un prince du chant, l’un des ténors les plus élégants du XXe siècle. Son aptitude hors du commun pour les langues — il en parlait sept couramment — confère à son art vocal un naturel désarmant. Il est, de ce point de vue, à la fois l’un des plus grands « ténors français » de l’histoire, mais aussi un immense mozartien, ainsi qu’un grand interprète de Puccini et du répertoire russe. Nicolai Gedda avait plus de 70 rôles à son actif.