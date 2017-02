La macédoine des cultures

La ronde printanière du jazz vient de s’annoncer. Voilà en effet que la 17e édition de Jazz en rafale est à l’horizon du court terme. Plus exactement, les 18, 23, 24 et 25 mars, sept spectacles inscrits à l’affiche de cet événement seront présentés comme d’habitude à L’Astral.

De cette programmation, on retient tout d’abord la présence de L’Orchestre national de jazz (ONJ), le 18 mars. Autrement dit en ouverture de ce minifestival. Pour cette occasion, les architectes de l’ONJ ont remis les clés du chef d’orchestre à François Rousseau qui, malin comme 800 hommes assis, a invité le pianiste… Aaron Parks ! Oui, oui, le pianiste à la vivacité sans pareille, le pianiste du quartet incontournable, soit James Farm, avec notamment le saxophoniste Joshua Redan, sera présent. Mieux, l’ONJ va interpréter certaines de ses compositions ainsi que celles du Canadien Kenny Wheeler, très admiré de son vivant par ses pairs.

Au cas où on ne le saurait pas, l’ONJ est une assemblée de gros calibres, de cadors, non pas montréalais, québécois ou canadiens, car cela reviendrait à les limiter dans un espace précis et donc à réduire le calibrage du gros… On suit ? Non. C’est pas grave. Retenons tout de même que l’ONJ, c’est entre autres Frank Lozano. Alexandre Côté et Jean-Pierre Zanella aux saxophones. Aaron Doyle et Jocelyn Couture aux trompettes, Jean-Nicolas Trottier et Taylor Donaldson aux trombones… Bref, ils seront 16. En clair, ça va décaper les neurones.

Le 23 mars, le quartet animé par le fin pianiste François Bourassa, le saxophoniste artisan des ponctuations profondes André Leroux, le batteur Greg Ritchie et le contrebassiste Guy Boisvert sera au programme. Le même soir, le Rafael Zaldivar Afro-Cuban Revival occupera la scène afin d’y décliner les singularités du folklore cubain.

Le 24 mars, l’Auguste Quartet, fondé par le contrebassiste Alain Bédard, cheville ouvrière de Jazz en rafale et fondateur également de l’étiquette Effendi, amorcera la soirée, suivi par le pianiste Félix Stüssi et les Malcommodes, qui s’appellent en fait Daniel Lessard à la contrebasse et Pierre Tanguay, le batteur des subtilités. Pour mener à bien son aventure, Stüssi a invité l’immense tromboniste Ray Anderson, la chanteuse Sonia Johnson, les saxophonistes Jean Derome et André Leroux, ainsi que le trompettiste Jacques Kuba Séguin.

Enfin, le 25 mars, une formation du Luxembourg, le Reis-Demuth-Wiltgen Trio, va précéder un quartet regroupant, entre autres, deux poids lourds : le saxophoniste Yannick Rieu et le pianiste français Pierre de Bethmann, qui a accompagné aussi bien Aldo Romano que Philip Catherine, Stéphane Belmondo ou Meredith d’Ambrosio.