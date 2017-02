La métamorphose de Sampha

Sept ans après s’être fait un prénom sur la scène électronique underground avec deux mini-albums sagaces et séducteurs, et après avoir été la caution néo-soul sophistiquée au service de stars de la pop et du rap telles que Kanye West, Solange ou Drake, l’auteur, compositeur, producteur et interprète londonien Sampha Sisay assume enfin d’être au-devant de la scène avec Progress, brillant premier album paru la semaine dernière qui le mène ce samedi soir au théâtre Corona. Entretien dans l’autobus à l’orée de la consécration que nous anticipons.

Insistons : ce Process est une merveille. Le genre d’album qu’on garde déjà de côté en vue des bilans de fin d’année. Au registre « nouvelle soul sauce électro », Sampha parvient à s’élever tant en substance que sur la forme. Un admirable recueil de chansons d’abord, une perle d’ingénierie sonore ensuite, deux forces qui s’équilibrent pour donner un disque parfois émouvant, gorgé de tristesse, de vulnérabilité, de résignation et d’angoisse.

On l’avait vu venir. Avec le EP Sundanza (2010), Sampha faisait surtout la démonstration de son talent manifeste pour la construction de grooves house/garage, sa présence vocale paraissant plus timide, enfouie sous les synthés et les ponctions de basse. Son second mini-album, Dual, paru en 2013, constituait la promesse des grandes chansons à venir : la mélancolique Beneath the Tree, la pétillante et dansante Without et, plus loin, le piano dominant de la ballade atmosphérique Indecision, tout ça nappé de la voix singulière, soyeuse et claire, de l’interprète. Process nous permet aujourd’hui de mesurer l’évolution du musicien de 28 ans, maintenant prêt à faire face à son public.

« Le plus long pour moi fut d’assumer le rôle », dit Sampha qui, mettant sa propre carrière solo en suspens, est devenu le collaborateur attitré du producteur électronique anglais SBTRKT (Aaron Jerome) — il l’accompagnait d’ailleurs sur scène lors de son concert programmé durant l’édition 2012 du festival Osheaga. « J’ai attendu d’être vraiment confortable avec moi-même, avec l’idée de me présenter sous mon vrai nom, Sampha, et aussi avec le son et le ton de ma voix », dont on peut apprécier la maîtrise aujourd’hui acquise en réécoutant ses premiers enregistrements. « Je crois qu’il m’a fallu me débarrasser d’une certaine naïveté qui transparaissait dans ma manière de chanter. »

Un sain recul

Au bout du téléphone sur la route près de Washington, première escale de sa tournée nord-américaine, Sampha Sisay convient donc qu’il aura mis du temps pour offrir ce premier album : « C’est vrai, un bon deux ans et demi de travail, entre le printemps 2014 et l’an dernier, raconte-t-il d’une voix réservée. Tout fait “ from scratch ”, ou presque : j’avais déjà commencé à composer deux ou trois chansons, dont Under et Timmy’s Prayer », coécrite avec Kanye West, qui l’avait invité à travailler sur l’album The Life of Pablo. Le reste s’est écrit en studio : Sampha joue de tous les instruments et signe la production électronique, avec les bons conseils de son réalisateur, Rodaidh McDonald, qui a notamment coréalisé le récent I See You de The XX.

Ces deux dernières années ont été assez troublées pour le jeune homme : la convalescence de sa mère de suites d’un cancer, une trop brève rémission avant presque deux ans de combat, perdu en 2015. Sampha Sisay a su transformer l’épreuve en inspiration.

Ce sera sans doute étrange de monter sur scène pour chanter ces chansons enregistrées à un moment difficile de sa vie, acquiesce-t-il. « Je ne ressens plus la tristesse de la même manière lorsque je m’apprête à donner un concert avec ces chansons, dit Sampha. Il y a beaucoup de bonnes choses qui m’arrivent présentement, je me sens dans un autre état d’esprit. Moins de douleur, moins de lourdeur. Avec le recul, par ailleurs, j’arrive à trouver quelque chose de positif dans ces dernières années. J’ai toujours en mémoire les sentiments, les émotions, qui m’ont habité alors, mais je les exprime avec un sain recul aujourd’hui. »

Le concert de ce soir promet ainsi de nous en faire vivre de toutes les couleurs. « Si j’espère que les gens dansent ou écoutent patiemment le concert ? Honnêtement, je n’en sais trop rien encore, dit Sampha. Les deux en même temps, je crois, puisque les émotions que je tente de porter sur scène sont très variées… »

Pardon de devoir le demander, Sampha, mais voici : êtes-vous heureux, aujourd’hui ? Il prend quelques secondes pour réfléchir. « Ouais, je le suis. J’ai fini par comprendre que l’important était de ne pas s’accrocher indéfiniment à sa tristesse. You need to let it go », et sans doute que de la coucher sur disque aide à mieux tourner la page. « Ça va bien, aujourd’hui. »