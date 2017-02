Wasso, Diom De Kossa

Excellent percussionniste-chanteur et ex-membre du Ballet national de Côte d’Ivoire, Diom de Kossa a intégré plusieurs rythmes et célébrations de son pays avant de s’installer en Norvège. Dans le groupe qu’il a créé là-bas, un des musiciens, Olav Torget, guitariste et joueur de ngoni, a étudié la musique du Brésil, le pays d’origine de Tiago Mendez, le nouveau bassiste. Tout cela s’entend sur ce disque et visiblement, De Kossa possède un vaste registre percussif en intégrant plusieurs timbres dans son jeu ; des polyphonies sautillantes et haletantes aux atmosphères plus intimes. Le chant est à l’avenant : à répondre, avec des harmonies vocales qui rappellent le yodle des Pygmées, ou guttural et plus théâtral. Quelques pièces sont plus afro-pop, et de la guitare distordue apparaît parfois. Sinon, on donne dans le blues avec de longues incantations ou dans les syncopes proches du reggae. L’habillage ne surprend pas, mais les musiciens sont efficaces et allumés.

Diom de Kossa - Djédjé ayoka

Extrait