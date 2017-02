Le courage des oisifs : La Souterraine revisite Dominique A, Artistes variés

Pionnier de la « nouvelle chanson française », Dominique A célèbre cette année vingt-cinq ans de métier. Pour lui rendre hommage, on ne pouvait trouver meilleure enseigne que le label indépendant La Souterraine, excitant vivier de nouveaux talents qui triturent la chanson francophone avec esprit et audace. Dix musiciens et groupes de la relève se sont prêtés au jeu ; le charmant Eddy Crampes qui débarrasse Le courage des oiseaux de sa guitare et rythmique rock pour l’infuser dans une bossa-nova orchestrale sur le ton d’un Gainsbourg époque L’eau à la bouche, fameuse manière de nous faire redécouvrir la plume du jubilaire. Ça se corse ensuite ; Jaune promène Chanson de la ville silencieuse dans une pop suave et rétro, façon Stereolab, alors qu’Institut gratte la guitare sur un beat new wave, rendant inquiétante Manset. Ailleurs, tout électro rêche et minimaliste, Famille Pelligrini s’égare pendant plus de neuf minutes avec Sous la neige, et on la suit sans regarder derrière.

La Souterraine - Le courage des oiseaux

Extrait