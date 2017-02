Un Québécois futur roi du carnaval de Trinité-et-Tobago?

L’auteur-compositeur-interprète Showtime pourrait écrire l’histoire en devenant le premier Québécois à trôner au sommet des stars du carnaval de Trinité-et-Tobago s’il remporte samedi soir, à Port-of-Spain, la prestigieuse compétition International Chutney Soca Monarch, accompagnée d’une bourse de 100 000 $CAN. C’est le rêve d’une vie pour le jeune Montréalais, qui aspire « à faire connaître le soca dans le monde entier », nous dit-il depuis la capitale trinidadienne, au début d’une journée de promotion très chargée.

Prenez la fête de Noël, multipliez-la par celle du réveillon du jour de l’An, ça vous donne une idée de l’importance du carnaval aux yeux des habitants de Trinité-et-Tobago. La période du carnaval dure environ six semaines, avant le Mardi gras. Le reste de l’année sert à préparer le prochain carnaval, dont le calendrier et les activités sont régis par l’omnipotente National Carnival Commission relevant directement du ministère de la Culture, des Arts et des Communautés du pays.

Autrement dit, on prend son party au sérieux à Trinité-et-Tobago. D’autant plus que son carnaval prend des airs d’olympiades avec sa ribambelle de compétitions : titres décernés au plus beau costume (certains atteignent deux étages de haut !), aux meilleurs orchestres de steel pan, aux rois (ou reines, qu’on désigne comme « monarchs ») du calypso, du soca, et enfin le palmarès des meilleures chansons de la saison. Le carnaval, c’est la fête pratiquement tous les jours pendant six semaines, mais c’est aussi, pour les artistes du pays, l’espoir de s’inscrire au panthéon de la culture caribéenne.

Adrénaline musicale

Showtime croit en ses chances. « Je suis né et j’ai grandi à Montréal, j’ai aussi grandi dans le chutney soca avec mes parents qui dirigent un orchestre », raconte Michael S’obrien, alias Showtime, qui flotte sur un nuage depuis qu’il est devenu, il y a deux semaines, l’un des neuf artistes (sur 33) à avoir traversé l’épreuve des demi-finales de l’International Chutney Soca Monarch, armé de son accrocheur succès Mr. Popular.

« Je suis le premier ! s’exclame-t-il fièrement, en français. Pour arriver là, j’ai dû quitter le Québec pour retourner au pays de mes parents et poursuivre ma carrière. Je suis arrivé à Trinité avec rien, personne vraiment pour m’aider. Pendant des semaines, je n’avais même aucun endroit où loger, à peine à manger. […] La musique, c’est toute ma vie. Je fais cette musique depuis plus de 15 ans. C’est difficile parce que, à Montréal, il n’y a pas beaucoup d’amateurs de chutney soca — même de soca, en fait. En grandissant, la plupart de mes amis étaient francophones et n’écoutaient pas de soca. J’ai été nourri à la dance et à la pop. »

Musique carnavalesque par excellence, le soca (contraction des mots « soul » et « calypso ») peut brusquer le non-initié par l’apparente brutalité de sa rythmique, même si, à son essence même, il s’agit d’abord de bonnes et racoleuses chansons pop. Le soca plus lent (groovy soca) pourrait ressembler à la musique house ; ce qu’on désigne comme power soca, rythme chéri durant la période du carnaval, se rapproche plutôt d’un techno furieux avec son tempo à plus de 150 bpm. Précisément le genre d’adrénaline musicale qui vous fait aller les mollets au faîte de la période carnavalesque, le J’ouvert et le Mardi gras, les 27 et 28 février.

La soca en croissance

Le chutney soca est une variante du soca très populaire dans des pays comme Trinité-et-Tobago, la Guyane et le Suriname, où la population d’origine indienne est importante — les Indo-Trinidadiens sont majoritaires dans leur pays, représentant environ 35 % de la population selon le recensement de 2011. Cette variante se distingue du soca de deux manières : par l’inclusion d’instruments typiquement indiens dans ses orchestrations (percussions, harmonium, etc.) et par la prédominance d’un thème principal — le rhum, et la consommation de celui-ci.

L’observation le fait rigoler : « C’est vrai que le rhum revient souvent dans les chansons, mais il faut comprendre que le carnaval représente la liberté, et la liberté, c’est avoir du plaisir, se détendre. Quelles que soient nos origines, Blancs, Noirs, Bruns, Asiatiques, nous avons tous le même truc pour avoir du plaisir : prendre un p’tit verre le week-end. Le rhum fait partie de notre culture ! C’est la liberté, c’est le bonheur de se retrouver en famille, entre amis, et, sans blague, je peux t’assurer que mes amis québécois sont ceux qui fêtent le plus fort ! »

En route jusqu’au trône convoité, il devra chanter et danser devant les juges et le public, et affronter les poids lourds de la scène chutney soca, dont Rikki Jai — la grande vedette du genre — et KI Persad, l’actuel Monarch qui défendra samedi sa couronne. « En vérité, je ne crains aucun de mes concurrents parce que nous sommes tous des collègues et des amis. C’est une saine compétition. Les affronter m’encourage à me dépasser et j’ai hâte de compétitionner. Je vais monter sur scène et donner le meilleur de moi-même. »

« Je crois que la musique soca est en croissance ces temps-ci. Je veux l’amener encore plus loin, l’exposer aux Blancs et mieux la faire connaître. Je crois que le soca, voire le chutney soca, a sa place dans les palmarès avec les succès EDM, pop et hip-hop. Je rêve qu’on entende un jour cette musique à la radio. » On lui souhaite la meilleure des chances.