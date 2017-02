Troisième acte, Sally Folk

Les deux premiers albums de Sally Folk — les deux premiers actes — déclenchaient illico mon système d’alarme. Fabrication, personnage, création néo-yéyé trop appuyée, je me rebiffais. Et puis voilà un Troisième acte, tout aussi je-voudrais-être-la-France-Gall-de-Gainsbourg, et à la première chanson, Mon tailleur, lancée tambour battant, quatuor de cordes dans le vent, riff rock’n’roll asséné par l’excellent Michel « Dragnet » Dagenais, grand complice d’aventure, je craque en même temps que mon alibi (merci Paul et Paul). C’est épatant. « Ma ligne elle est parfaite tant que je n’écoute… personne ! » chante Sally, qui a du chien, du caractère, et des choses à dire. L’esthétique étudiée n’empêche rien. Oui, le timbre est un peu Coeur de pirate, mais pas trop : les mélodies tiennent, c’est de la chouette chanson pop qui assume ses sixties fantasmées. Autant que le duo des Brigitte en France, ou Juliette Wathieu en Belgique, l’époque prêt-à-porter permet de ne pas bouder ici son plaisir.

Sally Folkj - J’aurai ton enfant quand même

