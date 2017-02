Guretzky : Concertos pour violon et pour violoncelle, Kinga Gaborjani (violoncelle), The Harmonious Society of Tickle-Fiddle Gentlemen

Peu connu ici, le violoniste anglo-brésilien Rodolfo Richter — élève (entre autres) de Pinchas Zukerman en violon, de Monica Huggett en violon baroque et… de Pierre Boulez en composition — est, depuis une douzaine d’années, un violoniste phare de la scène baroque londonienne, notamment en tant que konzertmeister de l’Academy of Ancient Music (2005-2015) et professeur au Royal College of Music. Il sera pour la première fois l’invité d’Arion pour quatre concerts à venir cette semaine. Cette nouveauté est consacrée à des concertos inédits de Josef Guretzky (1709-1769), né et formé dans le vivier morave de Kromeriz, dont vous avez entendu parler si vous vous intéressez à Biber. Guretzky, plus tardif, est influencé par Vivaldi. Ce CD, pour défricheurs du baroque et oreilles très tolérantes aux sonorités anciennes un peu vertes, comporte quatre concertos pour violoncelle et un pour violon.

Rodolfo Richter joue le concerto en ré de Josef Guretzky

Extrait