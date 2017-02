Beethoven : Symphonies nos 1 et 7, Orchestre philharmonique de Vienne

Ce disque, qui documente un concert donné à Salzbourg en 2003, témoigne de la capacité d’Harnoncourt de s’intégrer dans une tradition tout en la faisant bouger. Une comparaison avec les CD Teldec de 1990 à la tête de l’Orchestre de chambre d’Europe montre que le chef ne renonce à rien dans les phrasés et les équilibres, notamment dans la mise en évidence des bois. Constance de vision étonnante, mais dans un cadre sonore plus rond (cordes !) et ample, avec une accentuation légèrement moins tranchante. Nous avons ici très clairement un cadre « symphonique », par rapport au précédent, chambriste, plus découpé et plus sollicité. Interprétativement, les (légères) différences se concentrent dans le 3e mouvement de la Première, qui a un zeste d’énergie en plus avec Vienne, et dans le 2e mouvement de la Septième, d’une pulsation un rien plus relâchée, mais plus chantant, d’une plus grande hauteur et humanité. Fascinant, évidemment… pour les fans.

Nikolaus Harnoncourt dirige le Menuet de la 1re Symphonie de Beethoven

Extrait