Depardieu chante Barbara, Gérard Depardieu

Alors que Patrick Bruel s’en vient colporter le catalogue Barbara en tournée chez nous ce printemps, avec la morgue d’un vendeur d’aspirateurs sûr de tenir le bon article, voilà Gérard Depardieu, le fameux chanteur russe, qui s’y colle. Il a pour lui la légitimité d’une proximité réelle avec la chanteuse, indéniable amitié qui avait mené à la création d’un spectacle commun au milieu des années 1980 (Passion Lily), où elle chantait et lui grognait. Qu’il ait attendu les vingt ans du décès de la dentellière des mots et mélodies pour cet hommage ne laisse pas moins dubitatif : il émane de l’opportune opération une odeur d’aisselles moites. Car il a dû en suer, des rivières, le Gerry, pour parvenir à s’approcher des notes. Qu’il rate, presque toutes, malgré le piano compatissant de Gérard Daguerre. Quand il se contente de faire l’acteur, dans Nantes par exemple, passe encore. Mais on a envie de dire : eh ! Obélix ! Une chanson de Barbara n’est pas un menhir.

Gérard Depardieu - Les mimosas

Extrait