Half Moon Run, Pelletier et DiCaire avec l'OSM la saison prochaine

L'Orchestre symphonique de Montréal a dévoilé jeudi les noms des vedettes appelées à partager la scène de la Maison symphonique lors de la saison 2017-2018.

C'est Half Moon Run qui ouvrira, les 26 et 27 septembre 2017, la série désormais appelée « OSM Pop Groupe Investors ». C'est une précoce consécration pour le groupe canadien basé à Montréal dont le premier disque, Dark Eyes, est sorti il y a cinq ans tout juste. Devon Portielje, Conner Molander, Dylan Phillips, Isaac Symonds travailleront pour la première fois avec le chef d’orchestre et arrangeur Simon Leclerc, qui porte désormais le titre de « chef associé de la série OSM Pop ». Simon Leclerc a convaincu les musiciens de travailler autour « leurs harmonies vocales » et de renoncer à la batterie, comme il l'avoue au Devoir. Simon Leclerc consacre en moyenne entre 6 à 8 semaines d'écriture à un projet. « Mais la création ce n'est pas comme une horloge suisse », tempère-t-il.

Tout au contraire de Half Moon Run, Bruno Pelletier est un habitué de l'OSM, avec lequel il a enregistré un célèbre album de Noël en 2002. À cette occasion il avait déjà collaboré avec Simon Leclerc. Le chanteur avait aussi été convié en 2013 à reprendre ce programme de Noël avec l'OSM, mais à la Basilique Notre-Dame. Pour son concert de février 2018 à la Maison symphonique, Bruno Pelletier invitera Daniel Boucher, Sylvain Cossette, Luce Dufault, Marc Hervieux, Laurence Jalbert et Jonas à le rejoindre sur scène.

Le troisième projet, les 1er et 2 mai 2018 conviera, à travers Véronic DiCaire, plusieurs personnalités vocales féminines et divers styles musicaux « pour une traversée musicale pour le moins surprenante », nous dit le communiqué de l'OSM. « L'idée est extraordinaire. C'est comme d'avoir un tas de superstars sur scène », se réjouit Simon Leclerc, qui ne peut toutefois « pas encore dévoiler le concept ».

Les billets et abonnements pour cette série sont en vente dès à présent (514-842-9951).