Blue Rodeo à la PDA: la fidélité récompensée

C’est Blue Rodeo que les gens — et moi — sont venus voir et entendre, une fois de plus. Pas le groupe qui officie en première partie. Remarquez, pour les gens, c’est tout boni, du moment que le groupe en question ne gratte pas l’épiderme dans le mauvais sens du poil. C’est moins mon cas. Dans ce drôle de métier où il s’agit de trouver chaque soir un pur plaisir de spectateur tout en gardant un oeil critique, les premières parties ne constituent pas toujours une valeur ajoutée, souvent du temps perdu.

Pas ce soir. Toute une première partie, ce mercredi soir à la salle Wilfrid-Pelletier de la Place des Arts. The Sadies, quand même ! The Sadies, on irait les voir sans Blue Rodeo. On l’a souvent fait, d’ailleurs. Leur mélange formidable de hillbilly, de surf-rock, de garage 60’s, de country-rock et de punk (dans l’attitude), ça fait twang et ça fait des flammèches. Ça ne ment pas, 23 ans de leur sorte de rock’n’roll sans compromis : les toutes nouvelles chansons ont autant d’élan et de vitalité que les anciennes. Quelqu’un dans la foule crie : « You rock, you crazy bastards ! » Je ne saurais mieux dire. Et The Sadies ne sauraient mieux faire que ce qui suit, pour toute réponse : un hoe down supersonique, qui épate sans esbroufe. Rareté pour une première partie : on en aurait pris plus.

Perdus ensemble pour la vie

« Bonjour tout le monde, bonjour mes amis ! » lance d’entrée de jeu Jim Cuddy. Comme le véritable ami qu’il est, depuis si longtemps. Blue Rodeo, c’est la famille, notre famille du Rest of Canada, notre lien par-delà les deux solitudes. C’est affaire d’harmonie. Et ça commence justement par des voix qui se marient : les beaux timbres si contrastants et complémentaires de Cuddy et Greg Keelor vibrent l’un par rapport à l’autre dans l’intro de Heart Like Mine, et nous sommes à nouveau ensemble. Perdus ensemble, comme dit leur hymne Lost Together. Perdus ensemble pour la vie. ll peut nous arriver n’importe quoi, on ne sera jamais seuls tant qu’il y a Blue Rodeo.

C’est tellement prévisible et pourtant à chaque fois une révélation : c’est tout ce qu’on aime du folk-rock, au sens large du terme, tantôt psych, tantôt country, parfois très pop, avec des séquences d’accord qui vont de majeur en mineur et de mineur en majeur, des refrains qui lèvent irrésistiblement, des guitares qui font jingle jangle, où il y a tout The Band, tout The Byrds, tout Neil Young et tout Gram Parsons, et les Beatles et Dylan et les Doors (et tant d’autres), parfaitement intégrés à leur manière. Blue Rodeo ne réinvente jamais rien, mais nous redonne tout au présent : c’est notre prise à la terre, ces chansons enracinées.

Prévisible mais rafraîchie, l’approche Blue Rodeo. Le jeu est particulièrement bien calibré ce soir, idéalement équilibré entre l’espace de liberté des solos de guitare et d’orgue, et l’espace de cohésion des voix et de l’instrumentation. Difficile d’être à la fois plus à l’aise et plus collés serré. Les quelques chansons du plus récent album 1000 Arms, dont la fort belle et pertinente chanson-titre, ont certainement relancé le groupe : ça faisait longtemps que le tandem Cuddy-Keelor n’avait eu autant de refrains gagnants à partager (dans la dernière décennie, chacun se cantonnait de plus en plus dans son genre). Superstar, autre nouveauté, les vieux complices la chantent ensemble du début à la fin.

Bien sûr, Jim Cuddy donne ses plus belles ballades (Bad Timing, Try), et Greg Keelor ses meilleurs trips (Disappear, Rose-Coloured Glasses), et le groupe, ses immortelles (Diamond Mine en version longue avec solos fous, Til I Am Myself Again), c’est tout autant la tension entre ces pôles et l’esprit de corps qui fait la force de Blue Rodeo. Si différents, mais perdus ensemble. La fidélité existe dans cette vie, et pour peu que l’on tienne bon et en relative santé, on est récompensés.