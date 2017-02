Tellurique et militante Kremerata Baltica

La présente tournée nord-américaine célèbre les 70 ans de Gidon Kremer et les 20 ans de son orchestre, la Kremerata Baltica. Cette dernière sort grandie de la soirée.

Lucidité ou générosité d’âme, Kremer semble, à travers ce programme, transmettre à une génération de jeunes musiciens sa passion pour les chemins de traverse, son éthique et le sens de la contestation par l’art. Ceux qui s’attendaient à une grande soirée de violon ont été déçus de n’entendre Kremer que dans douze minutes de Pärt, sept minutes de Tchaïkovski et trois minutes de Silvestrov. Mais c’est sans doute mieux ainsi : le géant du violon commence à vaciller sur le plan instrumental. Son entame de Fratres de Pärt a été fort douteuse, la Sérénade mélancolique, très automnale, pas inoubliable. C’est très judicieusement que Kremer a su prendre une place discrète pour mettre en vedette le groupe. Car ce groupe fut fort impressionnant. Et Kremer ne fait même pas semblant de le diriger, alors que, gonflés par leur ego, 95 % des solistes sur le déclin auraient été poussés à « jouer au chef ». Mais Kremer est un pur, un vrai. Les 23 cordes de la Kremerata sont menées par l’exceptionnel premier violon Dzeraldas Bidva.

Un concert militant

Sur le fond, le programme Russia : Masks and Faces se dévoile dans la seconde partie. À la fin de la Sérénade mélancolique, Kremer sort lentement de scène et l’orchestre entame une transcription pour cordes et percussion des Tableaux d’une exposition, dont la Porte de Kiev se termine par un decrescendo laissant Kremer, de retour en scène, jouer un solo composé en 2009 par Valentin Silvestrov à la mémoire des opprimés du régime soviétique. Car ce programme — dont la notice fournie par la Fondation Arte Musica ne pipe mot, une fois de plus — est militant.

Le coeur en est une éblouissante transcription pour cordes et percussion de Tableaux d’une exposition signée Jacques Cohen et Andreï Pouchkarev. Les transcripteurs jouent sur des variations d’effectifs, des couleurs singulières et une adjonction synergique de la percussion. La puissance expressive est renforcée par la projection de tableaux de Maxime Kantor, une sorte de Jérôme Bosch en version russe moderne. Crânes et squelettes, personnages masqués, visages décharnés dévoilent petit à petit une obsession : la domination du groupe (du peuple) par une caste : personnages marionnettistes à têtes de loup, groupes de personnes formatées sans vie intérieure, réunis autour d’une table.

Il ne faut pas avoir une imagination débordante pour concevoir que ce sont eux qui érigent un système, une tour de Babel qui explose sur les dernières notes de la Grande porte de Kiev. L’entrée en scène subséquente de Kremer, pour un soliloque ouvertement dédié aux victimes de l’URSS, prend alors tout son sens.

Le clone

A posteriori, cette seconde partie puissante, et enchaînée dans une quasi-pénombre, est déjà annoncée par la première partie : Fratres, un titre, une ambition vaine, y est suivi par l’un des derniers chefs-d’oeuvre de Mieczyslav Weinberg. Laissé pour compte de la société soviétique, qui le trouvait « non exportable », ce créateur d’origine juive polonaise passe pour un clone au rabais de Chostakovitch. Clone parfois. Au rabais, jamais. La Symphonie de chambre n° 4 est clonale, oui. Ce sont quasiment les dernières paroles de l’opprimé, qui vivait alors reclus. Les références sont le 15e quatuor de Chostakovitch, et ses coups d’archet lacérants, et la 15e symphonie du même Chostakovitch. La Symphonie de chambre n° 4 finit pareillement, comme un goutte-à-goutte dans un couloir d’hôpital. Au coeur de l’orchestre de cordes, une clarinette est la voix humaine qui crie dans le vide d’un monde incapable d’écouter.

Partout la Kremerata Baltica fait assaut de puissance et d’intensité de jeu, saturant rapidement la salle Bourgie. Quel impressionnant orchestre pour un impressionnant projet qu’on n’oubliera pas de sitôt !