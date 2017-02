Les Drive-By Truckers au Corona : pas un rallye politique

Petite foule. Balcon fermé. Ça déambule très à l’aise autour du bar. Pas beaucoup de monde, et peu ou pas de francophones. Peu ou pas de femmes. Ça boit du whisky, du Jack Daniel’s. Straight. C’est le public montréalais des Drive-By Truckers : oui, les plus rednecks de nos anglos, impossible de les décrire autrement. Sont-ils venus voir un groupe de l’Alabama qui dénonce avec véhémence la culture de l’arme à feu, le racisme, et qui sont indignés par l’élection de Donald Trump à la présidence de « leurs » États-Unis d’Amérique ? Ou sont-ils simplement là parce que les Drive-By Truckers font du vrai de vrai bon rock sudiste, dans la lignée de Lynyrd Skynyrd ?

Faut avouer : le vrai bon rock sudiste ne se rend pour ainsi dire jamais jusqu’à chez nous, l’occasion est plus que rare. Ça roule franc, les Drive-By Truckers, il y a là-dedans de quoi justifier le déplacement de gens qui ne vont pas souvent dans les salles de spectacle à Montréal. Dès les premières chansons, on constate non seulement la filiation Skynyrd, mais aussi du R.E.M., voire du Neil Young avec Crazy Horse. On avouera aussi : il faut avoir lu le livret pour savoir que la chanson Ramon Casiano raconte une histoire de latino assassiné près du Mexique par un agent frontalier qui deviendra le patron de la National Rifle Association. Une histoire de 1931, d’une actualité plus que brûlante. Au Corona ce mardi soir, c’est surtout la ligne de guitare, et le refrain gagnant, que l’on entend.

« It’s been nine years, it’s crazy », lance Patterson Hood, qui a fondé le groupe avec son copain d’école Mike Cooley (de fait, ce sont les seuls survivants de la formation du début). La seule autre fois qu’on a vu les Truckers garés chez nous, c’était au Cabaret Juste pour rire. En vingt ans de musique, c’est dire. Il y a peut-être peu de fans au Corona, mais ils ont attendu longtemps. On ne leur demandera pas d’être aussi engagés politiquement que Patterson et Cooley. D’autant que nos sudistes ne l’ont jamais été aussi ouvertement que sur American Band, leur dernier album. Avant, c’était plus métaphorique, plus proche d’un Deep South mythique. Urgence et péril obligent, les Drive-By Truckers sont carrément passés dans la résistance active. Ils en ont lourd sur la patate et l’expriment sans ambages.

Que la musique parle

Mais franchement, le propos se perd, tant la musique est prenante, et ce sont les solos à deux guitares (très Allman Brothers première époque dans le genre), ou les solos d’orgue Hammond B-3, que l’on applaudit le plus fort. La chanson Filthy and Fried a beau évoquer le mal de vivre d’une génération appauvrie et exclue du rêve américain (avec les conséquences terribles que l’on sait), c’est le riff qui règne. C’est pourtant clair : « Bored children caught between dog days when night turns them loose ». C’est comme du Springsteen pour 2017. Pareil pour la très explicite Kinky Hypocrite, qui nomme presque le cabinet Trump : « Hot blooded bible thumping cash on the barrel honey/private jets and drunk CEO’s ». Mais c’est donné en rock’n’roll d’allégeance Chuck Berry/Stones et c’est carrément trop entraînant pour ne pas danser.

Pas de discours militant non plus, entre les chansons. Seul un écriteau avec le slogan « Black Lives Matter » affiche la couleur. Les Drive-By Truckers assument leur combat, mais ne cherchent ici à convaincre personne. Les morceaux s’enchaînent, les chansons disent ce qu’elles disent, les gens ont le choix de prêter attention ou pas. Whisky en main, le fan content dodeline du chef, un peu partout dans la salle. Répond à la musique. C’est voulu. Ceux qui en veulent plus iront lire les textes du livret en écoutant les chansons.