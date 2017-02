Nos choix ce soir

Des vies qui comptent?

Ce documentaire se penche sur l’épineuse et très actuelle question du traitement réservé aux Afro-Américains par les forces policières aux États-Unis, ses causes et ses conséquences.

Deux Noirs par semaine, Télé-Québec, 20 h

Superhéros schizo

Cette nouvelle adaptation télévisée des aventures d’un héros de Marvel Comics se distingue des autres parce que son héros fréquente assidûment les hôpitaux psychiatriques, mais aussi parce qu’elle porte la griffe de Noah Hawley, qui a transposé avec succès l’univers du Fargo des frères Coen au petit écran.

Legion, FX Canada, 22 h

Un quartier mobilisé

Ce documentaire d’Ève Lamont (L’imposture), tourné sur une dizaine d’années, relate les initiatives citoyennes et militantes d’habitants du quartier Pointe-Saint-Charles pour défendre leurs droits et améliorer leur sort.

Le chantier des possibles, Canal D, 23 h