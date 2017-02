Céline Dion parmi les nommés pour le Juno de l’album de l’année

L'album You Want it Darker de Leonard Cohen, disparu en novembre dernier, est en nomination dans la catégorie de l'album de l'année.

Toronto — Céline Dion fait partie des finalistes dans la catégorie de l’album de l’année au gala des prix Juno, grâce à son plus récent opus, Encore un soir.

La chanteuse québécoise s’opposera au regretté auteur-compositeur-interprète montréalais Leonard Cohen (You Want It Darker), Drake (Views), Shawn Mendes (Illuminate) et the Weeknd (Starboy) dans la catégorie.

Drake, Shawn Mendes et the Weeknd seront les grands favoris de la soirée, avec cinq nominations chacun, tandis que Leonard Cohen et Alessia Cara les suivent de près avec quatre.

Yann Perreau (Le fantastique des astres), Karim Ouellet (Trente), Koriass (Love Suprême), Fred Fortin (Ultramarr) et Laurence Nerbonne (XO) sont en lice pour le Juno de l’album francophone de l’année.

Gord Downie et son groupe Tragically Hip sont aussi nommés dans plusieurs catégories. Le chanteur est finaliste pour les prix de l’auteur-compositeur de l’année, du meilleur album adulte alternatif et du meilleur vidéoclip. Le groupe est quant à lui en lice pour les Juno du groupe de l’année et du meilleur album rock.

La soirée des prix Juno aura lieu le 2 avril au Centre Canadian Tire d’Ottawa. La cérémonie sera diffusée en direct à CTV.

Parmi les artistes qui chanteront pendant le spectacle, on compte Shawn Mendes, Alessia Cara, the Strumbrellas, Ruth B et A Tribe Called Red.

Un hommage à Sarah McLachlan fera aussi partie de la cérémonie.

Michael Bublé doit animer la soirée, mais sa participation demeure incertaine. En novembre dernier, le chanteur canadien et sa femme, l’actrice argentine Luisana Lopilato, ont annoncé qu’ils prendraient une pause professionnelle pour s’occuper de leur fils de trois ans, qui lutte contre un cancer.