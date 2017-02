Midori jouera Britten à Montréal

La violoniste américaine d’origine japonaise Midori sera à Montréal cette semaine. Le choix de son concerto est heureusement non conventionnel, puisque nous entendrons celui de Benjamin Britten.

Midori sera la soliste d’un concert de l’Orchestre symphonique de Montréal, donné jeudi et dimanche. Elle était venue à Montréal pour la dernière fois en mai 2014 avec le fameux concerto de Mendelssohn.

Britten est un ajout plus récent au répertoire de cette artiste qui, à 45 ans, a déjà derrière elle 35 ans de carrière. « Je le joue depuis plusieurs années, six à sept ans, je pense, dit la violoniste au Devoir. J’aime la puissance expressive de ce concerto. C’est la première fois que Britten utilise la forme de la passacaille [structure reposant sur des variations d’un thème] dans le dernier mouvement. Vous noterez que, par la suite, tous les derniers mouvements de Britten ont été des passacailles. »

Ce choix de Britten casse le modèle vif-lent-vif habituel dans les concertos. Ici le mouvement central est vivace alors que le final est lent : « La dernière variation est poignante », s’émeut Midori. On notera que cette oeuvre a été défendue, historiquement, et enregistrée par une grande amie de Montréal, la violoniste Ida Haendel.

Inébranlable

Les oeuvres qui se sont ajoutées le plus récemment au répertoire de Midori sont des créations contemporaines de concertos de Peter Eötvös et Johannes Maria Staud. Certaines oeuvres plus « classiques », comme le 2e Concerto de Chostakovitch, n’en font toutefois pas partie, « non pas parce que je l’ai laissé de côté, mais parce qu’on ne me l’a pas demandé. Si on me demande de jouer le 2e Concerto de Chostakovitch, je l’apprendrai ». Midori concède que c’est de cette manière que celui de Britten est entré dans sa vie.

Après 35 ans sur les scènes du monde entier, la violoniste ne concède pas avoir eu des périodes de lassitude. « J’aime l’excitation que je ressens quand j’entre en scène. Cela paraît peut-être étrange pour quelqu’un qui vit cela 80 ou 100 fois par an, mais il n’y a pas un concert qui n’a pas quelque chose de spécial. »

Peut-être est-ce aussi le cas parce que l’artiste s’attelle à d’autres tâches, notamment Midori and Friends, qui fait entrer en contact des jeunes avec la musique, qu’elle enseigne le violon en Californie et qu’elle a su varier ses champs d’activité, en obtenant une maîtrise en psychologie à l’Université de New York.

Ce parcours a « inconsciemment » teinté son rapport à la musique, mais elle ne le formule pas de telle manière. Midori ne regarde pas vraiment en arrière. Impossible de lui faire citer l’un de ses enregistrements qu’elle chérit particulièrement. Mais elle n’est pas la seule dans ce cas : souvent, les artistes n’écoutent pas leurs disques. Ils devraient parfois…