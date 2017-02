Vingt-et-une nouvelles découvertes aux Francouvertes

Les lundis d’hiver retrouveront un peu de chaleur à partir du 20 février, jour du lancement officiel des Francouvertes, ce « concours-vitrine de toutes les musiques ». Au total, 21 artistes en défrichage ou en ascension monteront sur la scène du Lion d’Or lors de la ronde préliminaire de l’événement, qui verra sa 21e édition dédiée à la défunte animatrice et ambassadrice de Sirius XM, Andréanne Sasseville.

Lundi, les artistes ou groupes qui ont été choisis par un jury de présélection ont été dévoilés, ce qui a mis en lumière une édition où les sonorités orchestrales seront davantage présentes, selon la directrice générale des Francouvertes, Sylvie Courtemanche.

« Il y a des années où le rock, le folk ou l’électro ressort, explique-t-elle. Quand on a fini cette programmation-là, je réécoutais tout ça et, s’il y a un espèce de mix de différentes choses, je trouve qu’il y a beaucoup d’orchestral, d’instrumentations, de cordes. Beaucoup plus que par le passé. »

Sylvie Courtemanche note également une plus forte présence des artistes solos — les règlements des Francouvertes exigent qu’ils soient obligatoirement accompagnés de musiciens sur scène —, et donc moins de groupes. Une année ne fait pas une tendance, souligne-t-elle toutefois.

Chaque lundi, du 20 février au 3 avril, trois artistes ou groupes joueront devant le public et un jury, qui se partagent tous deux la moitié du poids du vote. Après les sept soirées, les neuf meilleurs passent en demi-finale, puis les trois plus appréciés en finale.

Cette édition 2017 mettra entre autres en vedette Shawn Jobin, Juste Robert, Vulvets, Lydia Képinski, Kyra Shaughnessy, Joey Robin Haché, Van Carton, Ariane Vaillancourt et Fred Labrie. Au début de chaque soirée, un ancien participant des Francouvertes viendra briser la glace avec une performance d’une quinzaine de minutes.

« On l’avait fait l’an passé pour le 20e avec de plus gros noms, comme les Soeurs Boulay ou Bernard Adamus, raconte Courtemanche. Là, j’ai invité des artistes peut-être un peu moins connus du grand public, mais c’est comme si on continuait notre “travail” avec ces artistes-là, et qu’on pouvait encore leur donner une petite vitrine aux Francouvertes, toujours devant un public en théorie là pour faire des découvertes. »

Un hommage et un changement

Les Francouvertes ont décidé de dédier cette 21e édition à l’animatrice et ambassadrice de Sirius XM, Andréanne Sasseville, qui a perdu à la mi-janvier son combat contre le cancer du sein. Sasseville était une habituée des Francouvertes. Elle montait souvent sur scène pour remettre des prix au nom de son entreprise, qui était le commanditaire principal du concours. Mais elle était aussi personnellement impliquée auprès de l’événement musical, ayant entre autres participé à de nombreux jurys.

« Tout au long de l’édition, il sera possible d’offrir une contribution à l’Institut du cancer de Montréal. Une manière concrète de saluer cette grande dame qui aimait les actions concrètes », dit le communiqué des Francouvertes.

« L’idée, c’est pas de tomber dans le pathos et de tout expliquer dans le détail chaque lundi, mais on veut le mentionner, explique Sylvie Courtemanche. Tout le monde a quelqu’un dans son entourage immédiat ou éloigné qui a eu le cancer, ça touche beaucoup de monde. »

Sur un autre plan, l’animateur de toujours des Francouvertes, Claude Grégoire, a tiré sa révérence, accrochant sa traditionnelle chemise en jeans. Il sera remplacé cette année par Mellissa Larivière, entre autres directrice générale du festival Zone Homa.

Parmi les artistes ayant participé aux Francouvertes par le passé, notons Philippe Brach, Les Hay Babies, Dead Obies, Émile Bilodeau, Karim Ouellet, Chloé Lacasse, Damien Robitaille et Karkwa.