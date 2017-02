Du rock sudiste contre Trump

« Personne n’a rien vu venir », lâche Mike Cooley avec toutes les inflexions du sudiste qu’il est, né en Alabama pas loin du fameux studio d’enregistrement de Muscle Shoals. « On n’imaginait pas que Trump gagnerait, alors personne ne pensait vraiment à ce qu’il ferait une fois élu. » Au bout du fil, celui qui lança le groupe Drive-By Truckers en 1996, avec son copain d’école Patterson Hood, accuse encore le coup.

Au moment de l’entrevue, on est une petite semaine après l’intronisation, et le 45e président des États-Unis d’Amérique signe les décrets à la Maison-Blanche comme s’il s’agissait d’autographes à la sortie du studio de Celebrity Apprentice. Le pire, comprend-on avec effroi, est à venir. « Je me sens comme le premier médecin en contact avec un sidatique, qui ne comprend pas à quel point ce qui se passe est grave. Comment est-ce possible que ce gars-là, traité pour une simple grippe, soit en train de mourir ? »

Quand les Drive-By Truckers (appellation décantée des drive-by shooters, ces enragés de la gâchette) ont enregistré American Band, leur 11e album en vingt ans de rock résolument sudiste, Donald Trump n’était pas encore le candidat choisi par les républicains dans la course à la Maison-Blanche. On était alors en pleine résurgence du racisme toujours latent dans le Bible Belt, et les tensions étaient à leur paroxysme, après la mort de Trayvon Martin et le massacre d’Afro-Américains à l’église méthodiste de Charleston, entre autres tragédies causées par ces hommes « whose triggers pull their fingers ».

Mes voisins, foncièrement, ne sont pas haineux, pas intolérants, mais c'est comme s'ils étaient nés méfiants envers les politiciens trop éduqués. Ils préfèrent voter pour des démagogues. Mike Cooley, des Drive-By Truckers

Citation de la chanson intitulée Ramon Casiano, qui ouvre l’album : l’histoire d’un jeune homme tué à la frontière par le futur chef de la National Rifle Association… en 1931. « C’est d’abord de ça que nous voulions parler dans les nouvelles chansons, Patterson et moi, résume Cooley. De cette culture de l’arme à feu dans laquelle nous avons grandi… »

Sur le mode de la riposte

Mine de rien, la chanson annonçait la suite. « He became a border agent / And supplemented what he made / In creative deportation […] He became the kind of leader / Of a certain kind of men / Who needs to feel the world’s against them ». L’histoire de Ramon Casiano et les mots de Cooley résonnent si fort aujourd’hui qu’une mitraillade n’assourdirait pas plus. « Nous sentions que des forces se mettaient en place, que s’exprimaient violemment des sentiments d’aliénation, du vieux ressentiment larvé, aux racines profondes. Nous avions toujours écrit à propos de l’expérience sudiste, mais c’était dans des fresques assez imagées [Southern Rock Opera, leur troisième album, se voulait une sorte d’hommage au groupe pionnier Lynyrd Skynyrd] : le temps était venu pour nous d’exprimer plus clairement notre colère, notre indignation, en tant que Blancs, en tant que sudistes, en tant qu’êtres humains parmi d’autres êtres humains. Comme on dit au baseball : we had to step up to the plate… »

Guns of Umpqua (à propos de la tuerie en Oregon), Darkened Flags on the Cusp of Dawn (à propos de l’obsession sudiste pour le drapeau confédéré), Kinky Hypocrite (à propos des riches qui s’affichent en sauveurs), tout est ciblé. Surrender Under Protest se veut explicitement l’écho du mouvement Black Lives Matter : « Does the color really matter […] If the victims and aggressors / Just remain each other’s others / And the instigators never fight their own ». Sur scène, le groupe n’a pas hésité à brandir le slogan du mouvement. Quitte à susciter des remous chez les fans.



On l’avouera, les textes de Hood et Cooley prêtent flanc autrement devant les leurs que dans un rallye pour Bernie Sanders au Vermont, disons. « Ce n’est pas le moment de ménager les susceptibilités, bien au contraire : justement parce que nous sommes sudistes et que nous en sommes fiers, il faut vider cet abcès qui empoisonne les États-Unis. Je veux que nos spectacles procurent du plaisir et donnent de l’énergie, mais ces nouvelles chansons ne peuvent être qu’à l’avant-plan. » Il ajoute : « Nous sommes sur le mode de la riposte, et il faut que nous nous fassions entendre. »

Le mépris enraciné

Encore faut-il comprendre tous ces gens qui ont voté pour Trump. « Mes voisins n’ont pas claironné leur choix. Je n’ai presque pas vu d’affiches Trump-Pence. Et mes voisins, foncièrement, ne sont pas haineux, pas intolérants, mais c’est comme s’ils étaient nés méfiants envers les politiciens trop éduqués. Ils préfèrent voter pour des démagogues. Leur problème avec Barack Obama n’était pas la couleur de sa peau, c’était la force de sa pensée, son vocabulaire. C’est ça qui a toujours menacé mes voisins. Quand j’étais enfant, en région rurale, j’entendais les conversations des grandes personnes, et ce qui revenait, c’était toujours ça, peu importe le politicien en place à Washington : “Il se pense meilleur que moi ! Il me regarde de haut !” Exploiter un complexe aussi profondément ancré, c’est facile. Et Trump a exacerbé ce sentiment d’humiliation comme jamais personne auparavant. »

Nous avons, nous aussi au Québec, le plus vif besoin de comprendre ce qui se passe chez nos voisins américains. Le passage du groupe au Corona, mardi, n’aura rien d’une conférence — ça va y aller fort en riffs de guitare —, mais l’idée même que des rockeurs de l’Alabama viennent témoigner de l’existence d’un Sud non monolithique, aussi concerné que le reste du monde par les tensions raciales et le « lavage de cerveaux collectif » d’un Donald Trump, a quelque chose de sain.

Pour Cooley, la bataille est partout : « Nous devons tous nous lever debout, de Muscle Shoals à Montréal, et partout ailleurs. La majorité des Américains n’a pas voté Trump, et les Canadiens ne l’appuient certainement pas non plus : notre mission est commune. »