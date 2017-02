Bobby Fuller Died for Your Sins, Chuck Prophet

Vétéran méconnu, personnage culte, artiste vénéré, c’est comme vous voulez. Dizaine d’albums avec le groupe Green on Red, douzaine en solo, Prophet mène son rock à sa manière, as du commentaire acéré, un peu Ray Davies dans le genre, avec du Tom Petty dans les cordes vocales. Ici, la mort est son propos et le rock’n’roll sa métaphore. L’assassinat du légendaire rockeur Bobby Fuller (en 1966) devient geste rédempteur (en un quasi-pastiche épatant), la mémoire du roitelet punk Alan Vega est célébrée par un festival de riffs méchants, et la série noire de 2016, de Bowie à Cohen, est évoquée telle une fin du monde dans Bad Year for Rock’n’Roll : « Now I’m all dressed up in my mohair suit / Watching Peter Sellers thinking of you / I’m wonderin' where it’s all gonna end. » Un titre résume tout : Post-War Cinematic Dead Man Blues. Ce ton-là. Ce disque, plein de guitares qui tranchent sec et de refrains qui montent au ciel, est une épitaphe. Le rock se meurt, vive le rock !

Chuck Prophet - Bobby Fuller Died For Your Sins

Extrait