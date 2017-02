Turbulences en vue pour le jazz

Houlala ! Comme le dirait celui qu’on appelle l’autre : « Ça va mal à la shoppe », avec un E non muet à la fin. Car à la « shoppe des records », pas ceux du Guinness évidemment, on vient d’assister à un effondrement. Et pas des moindres, puisqu’il s’agit de HMV, la plus importante chaîne de magasins de CD, disques, DVD, au Canada. À la fin d’avril, les 102 boutiques qui composaient le réseau de la branche canadienne vont fermer.

On s’en doute, la principale cause de ce fracas est financière : les dettes accumulées à l’égard de la maison mère britannique avaient atteint les 40 millions lors du dernier exercice financier. Ensuite, il y a la cause macroéconomique : en 2015, pour la première fois, les ventes de chansons et/ou albums en streaming, soit le fief de Spotify et Apple, ont dépassé celles des CD-DVD en durs. À quoi il faut ajouter la concurrence marquée que livrent les centrales d’achat et distributeurs Amazon, CD Baby et consorts sur le flanc des prix.

Pour nous, les amateurs de jazz et blues, la chute de la maison HMV va avoir pour conséquence une augmentation des coûts. Selon les analystes de l’industrie, il est écrit dans le ciel que l’effondrement de HMV Canada, combiné à celui antérieur de HMV aux États-Unis, Borders, Tower Records et autres chaînes, va se traduire par une réduction prononcée de la production de CD-DVD sur un front particulier et fort rentable : celui des rééditions.

On estime en effet que les artistes et les producteurs vont hésiter avant de commander la fabrication de milliers et de milliers d’exemplaires d’albums remixés. En d’autres termes, on s’attend à une baisse de l’achalandage du côté des gros canons du rock et de la pop et après coup à une hausse des prix, à moyen terme, des CD. Bref, il est possible que ce dernier soit aux prises avec les défis rencontrés par le vinyle.

Dans l’univers du jazz, cette addition de contrecoups risque de se traduire par une réduction de la mise en marché des coffrets. Depuis plusieurs mois, dans certains cas plusieurs années, on assiste à la publication de boîtiers renfermant parfois jusqu’à 12 albums. Par exemple, il y a peu, le label Enlightenment Records proposait 12 disques de Dexter Gordon pour un montant inférieur à 15 $.

Cela étant, il est possible qu’à l’instar de ce qui a été constaté du côté des librairies indépendantes au cours des deux dernières années, soit une hausse du chiffre d’affaires consolidé de celles situées aux États-Unis, les disquaires indépendants tirent leur épingle du jeu en misant sur la qualité du service. On pense notamment, pour ce qui est de Montréal, à Cheap Thrills.

Cela étant (bis), à l’amateur de jazz nous conseillons plus que jamais de fouiner du côté des géants de la distribution en ligne suivants : CD Universe, Discoblogs, Jazz Depot, CDBaby, Delmark Records et bien évidemment Amazon qui, on le rappelle, a signé au-delà de 2000 ententes avec autant d’étiquettes et distributeurs de taille moyenne au cours des trois dernières années.

Le Dièse Onze propose une « grosse » affiche le jeudi 9 février : les excellents saxophonistes Kirk McDonald et Pat LaBarbera seront accompagnés par Kieran Overs à la contrebasse et le vétéran batteur de New York Adam Nussbaum. À noter que le vif saxophoniste Frank Lozano est l’invité du mois.