Nareh Arghamanyan, entre mélancolie et pyrotechnie

La pianiste arménienne Nareh Arghamanyan avait 18 ans lorsque le Concours musical international de Montréal la révéla aux yeux des mélomanes, en 2008. Elle est aujourd’hui une valeur sûre de la scène musicale internationale. Et elle n’a pas oublié le Québec !

Les bons doigts sur les bonnes touches, cela commence par avoir le coeur à la bonne place. Et pour cela, on peut compter sur Nareh Arghamanyan. « Je viens spécialement pour vous, pour tous les amis de la musique à Montréal », se réjouit la pianiste jointe mardi après-midi par Le Devoir, à Vienne, où elle a élu résidence.

L’entrevue s’est déroulée deux heures après un appel des autorités autrichiennes qui ont assuré à la pianiste d’avoir les papiers qu’elle attend depuis novembre et qui lui permettront de voyager. La saga de la tournée nord- américaine annulée de Nareh Arghamanyan avait fait le « buzz » dans le milieu, lundi dernier, dans la foulée des décrets Trump, qui entraînaient déjà plusieurs dommages collatéraux parmi les artistes.

Des tracasseries croissantes

Annulé lundi, rétabli mardi, le récital montréalais de Nareh Arghamanyan du 15 février à la salle Bourgie n’avait pas été spécifiquement mis en péril par le nouveau président américain, mais par des barrières grandissantes de part et d’autre de l’Atlantique.

« En attente du renouvellement de mon “ visa Schengen ”, je dispose d’un document provisoire, nous explique la pianiste qui attend sa citoyenneté autrichienne. Précédemment, j’ai voyagé deux ou trois fois sans encombre avec de tels documents. Mais, là, dans les circonstances, mon avocat m’a conseillé, lundi, de ne pas risquer de voyager avec un visa temporaire. » La chose pouvait compromettre et l’entrée aux États-Unis et le retour à Vienne. Ce dernier risque a été levé mardi, ce qui explique le retour au calendrier du concert montréalais, 24 heures après son annulation !

« Je voulais tellement venir à Montréal. Des gens m’attendent et je ne veux pas les laisser tomber. Les États-Unis restent un problème ; alors je viendrai juste pour Montréal. » La pianiste considère qu’elle nous doit cette reconnaissance : « En deux heures, le Canada m’a accordé un visa de travail valable pour cinq ans ! »

Nareh Arghamanyan qualifie de « miracle » cette ouverture du Canada dans un monde qui se referme. « La préoccupation est générale dans le milieu artistique. Les choses ont beaucoup changé ces derniers temps, et même ces dernières semaines. Pour les artistes, même des solistes vedettes que je connais, les problèmes de visas et les tracasseries administratives se multiplient. Que ce soit les États-Unis, la Chine, ou d’autres pays, tout cela devient un élément très stressant de nos vies, qui draine nos énergies. »

La carrière

Nareh Arghamanyan, artiste en résidence à la chapelle Reine Élisabeth de Bruxelles, y travaille régulièrement avec Louis Lortie, pour lequel elle n’a que de bons mots. Elle aime le Québec et les Québécois. Depuis le concours de 2008, Nareh Arghamanyan n’a, sauf erreur, jamais été réinvitée à Montréal pour un « gros » concerto avec orchestre symphonique. Elle n’est pas la seule : si Yannick Nézet-Séguin et le Métropolitain n’existaient pas, nous n’aurions réentendu ni David Fray, ni Beatrice Rana, qui ont, eux aussi, un lien affectif puissant avec la métropole et ses mélomanes.

Ces concertos, ces pianistes les donnent ailleurs. Nareh Arghamanyan, qui a fait ses débuts au Musikverein de Vienne, en a même enregistré, notamment le 3e Concerto de Prokofiev et le Concerto de Khatchaturian, pour PentaTone. Désormais, elle réalise aussi des disques pour Sony Classical. En mars devraient paraître des concertos de Franz Danzi avec l’Orchestre de chambre de Munich. « Sony m’a déjà demandé un 2e album », se réjouit-elle.

« Le programme que je présenterai à Montréal, je l’ai joué en novembre 2016 au Festival de Lucerne, ouvert la veille par Grigory Sokolov. L’enthousiasme était tel que j’ai donné quatre bis. » Ce récital russe devrait être enregistré prochainement par PentaTone.

L’originalité principale en est la présence d’une transcription de L’oiseau de feu de Stravinski. « C’est Arie Vardi, mon professeur, qui m’a parlé de cette transcription d’Agosti. J’ai été fascinée : c’est si polyphonique que cela donne vraiment l’illusion de l’orchestre. » Pour Nareh Arghamanyan, cette adaptation est bien plus difficile que celle de Petrouchka, une transcription « “ pianistique ”, alors qu’Agosti cherche à imiter un orchestre, quitte à mettre le pianiste en péril en matière de mise en lumière des voix. »

À côté de L’oiseau de feu, même Islamey, qu’Arghamanyan jouera lors du concert, apparaît « très facile en comparaison ». Pourtant, Islamey passait avant Scarbo du Gaspard de la nuit de Ravel comme la pièce la plus difficile du répertoire pianistique. « J’aime Islamey. Il s’agit d’ambiances et de danse plus que de défi pianistique. Notez, au passage, que la partie centrale est un chant arménien, que Balakirev a transcrit et utilisé. »

Les transcriptions intéressent passionnément la pianiste arménienne. « Dans les mélodies de Rachmaninov, je veux montrer la différence entre les transcriptions du compositeur et celles, fantastiques, du pianiste Earl Wild. Il y est beaucoup question de mélancolie, car la musique russe, ce n’est pas que de la pyrotechnie. Mon programme met aussi l’accent sur la nostalgie, des mélodies oubliées. » Et la pianiste de nous prévenir qu’avec la Sonata Reminiscenza de Medtner, nous allons découvrir un chef-d’oeuvre. Nous sommes déjà tout ouïe.