Process, Sampha

L’auteur-compositeur-interprète et producteur londonien Sampha Sisay, 28 ans, était dans le collimateur des amateurs de pop sophistiquée depuis plusieurs années (son premier EP remonte à 2010), mais ce n’est qu’aujourd’hui que paraît ce poignant Process, imbibé de la mémoire de sa maman décédée des suites d’un cancer. Sur ce premier album traversé par sa voix émaillée et le son de son vieux piano droit, Sampha s’élève au-dessus de la masse de musiciens néo-rb-électronique grâce à sa resplendissante plume. Ça saute aux oreilles dès Plastic 100 % et l’étouffante Blood on Me, qui ouvrent l’album avec de riches lignes basses électroniques et des breakbeats fignolés, puis sur Kora Sings, aux orchestrations aventureuses et recherchées. Or le collaborateur de Kanye West, de Beyoncé et de Drake démontre toute la nuance et la force de son talent d’interprète dans le dépouillement de (No One Knows Me) Like the Piano, ballade intimiste à donner des frissons. En concert au théâtre Corona le 11 février prochain.

Sampha - (No One Knows Me) Like The Piano

Extrait