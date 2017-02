Culture, Migos

Au moment d’écrire ceci, près de 70 000 fans avaient signé la pétition demandant que le trio rap Migos remplace Lady Gaga au spectacle de la mi-temps du 51e Super Bowl dimanche, à Houston, capitale du rap du Sud. Y participent les Falcons d’Atlanta, autre foyer créatif du southern rap d’où sont originaires nos trois esthètes de la rime, Quavo, Takeoff et Offset, reconnus autant pour leur prosodie novatrice et l’harmonie de leurs voix que pour le caractère parfois absurde de leurs textes. Le style l’emporte sur la substance ici, mais ce style est d’une remarquable et excitante fraîcheur. Suivant un premier album décevant (Yung Rich Nation, 2015), le groupe retrouve sur Culture la magie de ses débuts, tout en réussissant l’équilibre entre trap musclé et chansons rap insidieusement mélodiques. Pas une seule longueur sur cet album à la production exemplaire qui met en valeur les acrobaties vocales des trois MCs et de leurs invités, dont Lil Uzi Vert qui apparaît sur l’énorme Bad and Boujee.

Migos - Deadz (feat. 2 Chainz)

Extrait