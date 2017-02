Shikantazam, Chinese Man

À la fois groupe, label et grande famille de création, Chinese Man n’a que peu à voir avec la Chine ou le Japon, même si le titre Shikantaza suggère une invitation à lâcher prise dans l’esprit de la méditation zazen. Joyeux blagueurs, les DJs et beatmaker, Zé Mateo, SLY et High Ku, s’inspirent d’abord du rap, mais en intégrant des éléments de dub et quelques syncopes vaguement reggae, en échantillonnant aussi le reste de la planète. Le disque commence avec la pièce-titre : un coup de tambour dans l’espace, une voix harmonique, une autre plus céleste, du sonore et du vocal à l’oriental, puis le beat urbain et le sitar… Mix de la planète en surface ? Ouverture réelle ? Heureusement, les effets envoutants nous rattrapent. On plonge parfois dans des atmosphères orchestrales des années 1950, dans le swing, avec aussi quelques cordes romantiques. Les références au temps deviennent floues et le disque finit par devenir plus contagieux.

Chinese Man - Shikantaza

Extrait