Weinberg: Symphonies de chambre nos 1 à 4. Quintette op. 18 (arr. cordes et percussion), Kremerata Baltica.

Mieczyslaw Weinberg (1919-1996). Avec le recul, l’effroi nous saisit : dans les années 1980 et 1990, un compositeur créait sous nos yeux aveuglés, et dans l’ignorance quasi généralisée, une musique d’importance. Que de temps et d’énergie avons-nous tous perdus avec cette stérile « avant-garde », alors que des génies croupissaient dans l’indifférence. Gidon Kremer n’est pas innocent : il était là-bas ; il aurait pu témoigner ! Mais Weinberg passait alors pour un Chostakovitch au rabais, jugé « non exportable » par l’URSS, et vivait reclus. Des Symphonies de chambre (1986 à 1992), les trois premières sont des adaptations de quatuors des années 1939-1945, et justifient le formidable arrangement de Pushkarev du Quintette avec piano de 1944. La douloureuse 4e Symphonie de chambre (1992), pour clarinette, triangle et cordes, qui repose sur du matériel neuf, Kremer la dirigera lundi à Québec et mardi à Montréal.

Gidon Kremer dirige la 1re Symphonie de chambre de Weinberg

Extrait