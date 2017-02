Récital de piano: oeuvres de Beethoven, Albéniz, Cruz-Guevara et Grieg, Anastasia Rizikov

Cadeau empoisonné. La jeune Canadienne Anastasia Rizikov (18 ans), à qui Alain Trudel avait offert un « Rach3 » à Laval, la veille de ses 16 ans, s’est vu offrir en tant que lauréate du Concours Jaén (2015) d’enregistrer un CD chez Naxos. Ce disque, qui sert désormais de carte professionnelle à la jeune artiste, m’agresse dès le 1er mouvement de la 17e Sonate de Beethoven. Soit le piano est vieux ou mal entretenu, soit l’accordeur et moi n’avons pas vraiment le même sens des valeurs. Il y a là des sons et résonances qui m’horripilent et, comme les micros mettent une loupe dessus, j’ai eu beaucoup de mal à finir l’écoute. Entendre Anastasia Rizikov en vrai sera intéressant, car le 1er volet de Beethoven et le 2e de la Sonate opus 7 de Grieg renferment de réelles promesses. Rizikov ne traduit cependant pas encore la respiration des 2e et 3e mouvements de La tempête, ni les atmosphères du Triana d’Albéniz.

Anastasia Rizikov joue la Sonate n°17 de Beethoven

Extrait