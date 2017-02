Natural Conclusion, Rose Cousins

« I don’t know if I have what it takes to be chosen. » Rose Cousins a l’âme grave sur Natural Conclusion, suite de fins, d’erreurs, de brisures, de chocs aux rares filets d’espoir. Cet exercice très introspectif, que la Canadienne a réalisé avec Joe Henry entre trois pays (Canada, Irlande, États-Unis) dans une idée de renouveau, est plutôt sobre et monocorde. Sa belle voix solide et lisse porte l’émotion sans ciller, mais sans la traduire tout à fait, comme s’il manquait la flamme justifiant pareille mise à nu. Il faut néanmoins donner à cet album formellement strict qu’il est doux à l’oreille : folk, soft rock, country-blues sont livrés en de courtes mélodies feutrées, un peu électriques, façon très intime. Il y aura des pistes fortes : l’ouverture Chosen, la désajustée The Grate (bouleversante) et Like Trees, au long passage instrumental, qui rendent à Rose Cousins sa puissance ailleurs occultée par le ton un peu plaintif, un peu entendu, de cet album-vérité. À la Sala Rossa le 18 février.

Rose Cousins - The Grate

Extrait