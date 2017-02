La musique, nourriture de l’âme

Quelle semaine ! Loin de l’agitation et des gesticulations, nous avons eu la joie exaltée, vendredi, avec Maurice Steger, la perfection incarnée et sensible, comme un baume au coeur pour panser les cruelles déchirures, lundi, avec Jean-Guihen Queyras et Alexander Melnikov, puis, mercredi, cette nourriture de l’âme, un parcours musical conçu par Jordi Savall autour de l’histoire de Venise.

Ce que propose le musicien catalan depuis plus de 15 ans, c’est une porte ouverte aux cultures, une invitation à l’introspection à travers les leçons de l’histoire. Cette histoire, Savall l’incarne en musique. Chaque projet est nourri de recherches longues et scrupuleuses, mais aussi d’un sens unique et très aiguisé d’une théâtralisation musicale à travers des arrangements qui se fondent littéralement dans l’esthétique. C’est le « passé recomposé » très difficile à cerner, qui crée le liant, à travers, parfois, un folklore réinventé par Savall lui-même.

Car ce qui fait la force du cérémonial, c’est une alternance très étudiée de musiques vocales, instrumentales, introspectives ou populaires. Cette succession se fait dans un souffle, avec des transitions savamment planifiées et structurées. On se surprend ainsi à reconnaître, dans la seconde partie, entre un chant orthodoxe et un psaume de Goudimel, une phrase méditative tirée de Fortuna desperata, la plage ouvrant le disque Carlos V.

Si Savall réussit les transitions, y compris dans le rappel, entre un chant orthodoxe et Da Pacem Domine d’Arvo Pärt, le projet Venise millénaire, porte de l’Orient présente un défi particulier par rapport aux précédents (Jérusalem, Le royaume oublié, Guerre et paix, etc.) : un étalement chronologique très grand.

De fait, les musiques qui nous sont étrangères et comportent une part de mystère nous déstabilisent et nous mobilisent davantage. J’ai donc préféré la première partie du spectacle, nourri par la révélation de Venise millénaire, porte de l’Orient : l’Ensemble vocal orthodoxe/byzantin de Salonique, dirigé par Panagiotis Neochoritis. La magie émanait aussi du groupe de musique traditionnelle, composé de deux Turcs, d’un Grec et d’un Arménien.

On ne peut nier la force, la grandeur d’âme du projet, qui nous fait voyager par les sens et l’esprit. Les sagas musicales de Jordi Savall nous stimulent profondément. Ceci posé, Venise millénaire, porte de l’Orient n’est pas sans défauts, concentrés dans la seconde partie. La rupture survient avec le plus grand musicien, Monteverdi. Malgré l’interprétation ardente de Furio Zanasi, la longueur du Combattimento di Tancredi e Clorinda casse le flux du spectacle. Ensuite, l’oreille est titillée par de gênants problèmes d’accord et d’intonation, notamment entre les deux violons. Enfin, les textes chantés ne sont pas reproduits. Quelle est la pertinence de ces versions chantées des 5e et 7e symphonies de Beethoven, si le texte — incompréhensible et mystérieux — ne peut nous éclairer par rapport à la fin de la Sérénissime, en 1797 ?

Venise millénaire, porte de l’Orient pâtissait, mardi soir, d’un autre problème : la présentation amplifiée au Théâtre Maisonneuve, alors même que la Maison symphonique semblait libre à deux pas de là. L’amplification pose toujours un questionnement au commentateur qui oeuvre sur des musiques acoustiques. Ce qu’il reproche est-il le fait d’une balance défaillante imputable aux musiciens ou aux techniciens ? Ainsi, au début du concert, la vièle de Jordi Savall, occultait à elle seule tout l’ensemble de musiciens traditionnels. Il manque dans un spectacle amplifié une saveur et une émotion des timbres.

Évidemment, la soirée fut impressionnante, même si l’univers dans lequel Savall est musicalement inattaquable s’arrête décidément au milieu du XVIIIe siècle. C’est pour cela que le spectacle Jérusalem, d’une force bouleversante, présenté à Montréal en 2010, me paraît plus inoubliable que celui-ci.

On souhaite que Jordi Savall et ses musiciens puissent revenir à Montréal en 2018 pour leur projet autour de l’esclavage… et que la Maison symphonique leur ouvre alors ses portes en grand.