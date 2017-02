On a adopté un chien fou

Pour une première première, c’est rien de moins qu’un petit triomphe pour Émile Bilodeau. Avant qu’il s’amène. C’est archiplein au Lion d'Or ce mercredi soir. Complètement complet. Même le vestiaire est complet : on doit laisser entrer des gens avec leur manteau d’hiver, je n’ai jamais vu ça ici. La dernière rentrée montréalaise aussi courue, c’était au même endroit pour Safia Nolin. Dès la première chanson, Tu m’dirais-tu, une évidence : ce moulin à paroles n’a pas rimé en vain, tout le monde chante toutes les paroles. Pareil pour Passer à TV, avec ses 832 lignes de texte.

Remarquez, ça se comprend : il a le sens de l’expression parlante, les vingt ans plus que volubiles. Ça lui sort par tous les pores : littéralement, il sue des mots, à grosses gouttes. « En plus, c’est pas moi le gars le plus sexe/Pis j’écris juste des chansons à texte/Faque c’pas moi qui fais danser les foules/C’pas moi le gars qui va signer sur les boules », mitraille-t-il dans Passer à TV.

Déjà la communion avec le public, après un seul album touffu, tout feu tout flamme ? Indéniablement. Il faut une chanson qui n’est pas sur le disque pour que les gens se calment (un peu). Autrement, ça tient de l’osmose. L’unisson du bonheur conjugué. « Parce qu’y faut pas se le cacher, parfois je suis vraiment fucké/Pis même si j’ai d’l’air assez standard ça reste que c’est moi le plus bizarre de tous », chante Émile Bilodeau dans Je suis un fou. Dans son cas, la folie est contagieuse et fondatrice. C’est son terrain de jeu. Partagé.

Fulgurante évolution

Ce qui finissait par être un peu énervant aux Francouvertes en 2015 se révèle attachant et passablement unique. Oui, l’Émile a encore et toujours du Bernard Adamus dans le phrasé, et du Leloup, et même du Philippe Brach (qu’il nomme dans une chanson), voire un brin de Brassens dans l’épatante Dehors, mais le type est trop naturellement craquant pour que les influences le cachent. Il a déjà une personnalité trop affirmée, un lâcher lousse trop assumé, on n’entend que lui, on ne voit que lui, ses grimaces, ses mimiques, ses tics, sa panoplie de nouveau phénomène de la chanson.

Il est certes bien entouré sur scène, comme il l’était sur l’album réalisé par Philippe B (Rites de passage, paru à l’automne chez Grosse Boîte), mais franchement, il pourrait jouer tout seul, ce qu’il fait d’ailleurs au coeur de son spectacle. Le son d’ensemble ne manque pourtant pas de force et de cohésion, avec Nathan Vanheuverzwijn aux claviers, Simon Veillet à la basse et Sarah Dion à la batterie : on les oublie quand même un peu, ça en dit long sur le pouvoir attractif d’Émile. Trop de fougue, trop de verve, trop tel quel. Et puis l’accompagnement de base est fourni par les gens, jusqu’au fond du Lion d'Or : chanter avec lui, voilà l’essentiel. Ces quelques centaines de fans finis connaissent tout l’album par coeur, comme quoi il n’y a jamais trop de mots dans une chanson : on peut en retenir autant qu’on veut quand on les aime d’amour.

Et c’est bien de cela qu’il s’agit ce soir : la première marque tangible en ville d’un phénomène rare. La vraie de vraie fusion. Constat : Émile Bilodeau, ses chansons et son monde ne font qu’un. Et ce quelqu’un exulte. Adoption officielle d’un chien fou.