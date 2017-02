Changement de chef à l’OSM

Photo: Facebook

Pour des raisons de santé, le chef d’orchestre Jeffrey Tate a dû annuler sa participation aux concerts de l’Orchestre symphonique de Montréal les 9 et 12 février. Il sera remplacé par James Feddeck, le lauréat du concours Solti en 2013. Cet ancien assistant à l’Orchestre de Cleveland est l’un des jeunes espoirs de l’agence artistique Harrison Parrott, à laquelle Kent Nagano est nouvellement affilié. À 32 ans, Feddeck, qui a fait des débuts en Amérique du Nord à Chicago, Atlanta et Houston, est assurément l’un des plus jeunes chefs de l’histoire de l’OSM à se voir confier un « grand concert », l’institution s’étant jusqu’ici ostensiblement tenue à l’écart de la vogue des « jeunes chefs » qui marque le monde musical depuis 15 ans. Le programme, avec en soliste Midori dans le Concerto de Britten, est inchangé.