Chaud devant

Pour paraphraser Mark Twain, l’annonce de la mort du rock fut grandement exagérée. À preuve, l’irrésistible Overnight, premier album du groupe rock montréalais Heat qu’il présentera ce jeudi soir lors d’un concert au bar le Ritz PDB. Aussi référentiel soit-il, avec ses touches de new wave et de post-punk enrobées de riches et amples couches de guitares typiquement shoegaze, le son de Heat est servi avec une énergie franche et moderne qui a déjà capté l’attention hors de nos frontières.

Sortir un disque pareil en plein mois de février, « c’est vrai que le timing est bon », opine le chanteur, bassiste et principal auteur-compositeur Susil Sharma. Voilà un disque à écouter durant les grands froids, avec ses mélodies irradiantes, ses riffs qui chauffent les oreilles et la voix rauque et assoiffée du musicien, bilingue mais chantant en anglais, né à Fredericton, au Nouveau-Brunswick, de parents d’origine népalaise.

Le timing est bon, mais l’album arrive tout de même avec un retard. À l’automne 2013, Heat n’existait que depuis un an lorsqu’il est sorti de son local de pratique avec un premier démo, éponyme. Or, les mois suivants, la presse musicale américaine et britannique (surtout) s’est soudainement entichée des chansons du groupe, le NME le nommant « Buzz band de la semaine » dans son édition du 23 août 2014.

Trois ans plus tard, Heat réapparaît enfin sur nos radars ; ben alors, qu’est-ce que vous avez attendu avant de le lancer, ce premier album ? Long processus, résume vaguement Sharma. Même que les chansons de Overnight sont enregistrées depuis un an, « alors que nous n’avions pas encore de maison de disque ». Prendre son temps a du bon, insiste le musicien : les vidéoclips sont prêts, le matriçage et la pochette sont au point, la tournée est planifiée — Heat sera d’ailleurs de la grande vitrine musicale South by Southwest d’Austin, au Texas, le mois prochain.

« Surtout, ces années de patience nous ont permis de raffiner notre performance sur scène et de préciser notre son, notre identité », qui a considérablement changé depuis l’heureux premier EP.

Les vertus de la patience

Alors plus garage que shoegaze, le groupe avait visiblement écouté beaucoup de Velvet Underground. La voix de Sharma, aussi grave et posée, adoptait alors le phrasé distinctif de Lou Reed. Les boîtes à rythmes font désormais partie de l’arsenal du groupe, les mélodies sont plus subtiles et linéaires et, surtout, Sharma a transformé sa manière de chanter, usant d’un timbre plus granuleux et langoureux. « Heat fut vraiment mon premier groupe, ma première vraie expérience d’auteur-compositeur-interprète, explique Sharma. Je crois qu’à cette époque je manquais d’assurance, je ne savais trop quelle direction prendre. Nous sommes de meilleurs musiciens aujourd’hui, mais nous n’avons pas fini d’évoluer. »

Autre vertu de la patience : ne pas trop laisser enfler sa tête lorsqu’un média outre-mer nous compare à l’invention du bouton à quatre trous. « Ça a été très surprenant pour nous, tout cet intérêt, se rappelle le musicien. Nous ne nous attendions pas à ce que ça aille si vite, d’autant que nous étions dans cette étrange position où on parlait de notre EP alors que peu de gens nous connaissaient, à Montréal ou dans le pays. La presse rock anglaise est très portée sur la hype, le buzz… Nous étions fiers d’être le buzz de la semaine, sauf qu’il ne faut pas oublier qu’il y a cinquante et une autres semaines dans l’année, alors il ne faut pas trop compter là-dessus et s’imaginer que la partie est déjà gagnée. »

Sages paroles du leader de Heat, qui sera en tournée nord-américaine jusqu’à la fin du mois d’avril ; d’autres dates seront annoncées pour cet été, notamment dans des festivals.