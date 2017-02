Les revenus de la SOCAN atteignent un sommet

Les ventes de disques sont peut-être en chute libre, mais les revenus issus de la diffusion commerciale de la musique au pays, eux, atteignent des sommets. La SOCAN a annoncé mardi avoir récolté en 2016 des sommes en hausse de 8 % par rapport à l’année précédente, accumulant au total quelque 330 millions de dollars. Autre chiffre marquant, la part des redevances provenant de l’écoute en continu — le streaming — a augmenté de 460 %.

La SOCAN, la société de gestion des droits d’auteurs au pays, sert d’intermédiaire entre les créateurs et les médias traditionnels diffusant de la musique (radio et télévision), les nouvelles entreprises de diffusion (Spotify, YouTube et compagnie) et les compagnies utilisant de la musique en fond sonore.

L’organisme sans but lucratif, qui dévoilait mardi des résultats financiers préliminaires, a connu des hausses constantes de ses revenus depuis 2012. Elle puise son argent des revenus publicitaires du marché.

Nouveaux médias

« Il y a plus de façons d’exploiter la musique, si on veut, explique la chef des affaires du Québec à la SOCAN, Geneviève Côté. On n’a pas vu de baisse du côté de la radio et la télévision, et on voit des hausses vertigineuses du côté des nouveaux médias comme Internet, le streaming, Netflix et YouTube. Si on a des années records, c’est parce que la montée de ces nouvelles exploitations-là n’a pas encore fait se désintégrer les revenus du côté des médias traditionnels. »

Entre 2015 et 2016, les revenus reçus par la SOCAN en provenance du streaming musical ont donc augmenté de 460 %, ou plus concrètement de 13 millions. « C’est encore un petit montant, personne ne peut prendre sa retraite là-dessus », admet Geneviève Côté, ajoutant toutefois que ces services, même s’ils sont en montée, restent encore assez nouveaux si on les compare à YouTube.

« Plus les gens vont s’abonner, plus il y aura d’oreilles et d’yeux au bout de la publicité que font les YouTube, Spotify et autres médias du genre, plus la valeur de [ces services] va augmenter, explique Mme Côté. »

Davantage d’abonnements et de publicité amèneront davantage d’argent dans la cagnotte de la SOCAN, et donc plus de sous seront redirigés aux artistes, qui reçoivent quatre chèques par année. Reste l’épineuse question des tarifs négociés entre les entreprises de streaming et la SOCAN, par l’intermédiaire de la Commission du droit d’auteur.

« On en parle souvent avec les licenciés, et c’est toujours la même chose : la personne qui paye veut toujours payer moins, et quand on reçoit, on veut recevoir plus, résume Geneviève Côté. C’est un combat constant que l’on mène pour que ça soit amélioré, on continue de déposer de nouvelles demandes. »

Qu’est-ce qu’on écoute ?

Le populaire monde du streaming est donc bénéfique financièrement pour la SOCAN. Mais ce qui peut passer sous le radar, c’est le danger pour les artistes canadiens et québécois d’être noyés dans le grand tout des Spotify, Apple Music et Google Play. « Il faut quand même être conscient du fait que sur ces plateformes, il n’y a pas de quotas, et ça peut vouloir dire que certains de nos membres connaîtront des baisses [de revenus] éventuellement. On représente 98 % des musiques jouées, mais nos membres ne représentent pas 98 % de la musique jouée. »

À l’inverse, les redevances étrangères collectées par la SOCAN ont connu une hausse de 30 % en trois ans, atteignant 66 millions en 2016. « La musique canadienne s’exporte bien ces jours-ci, dit Geneviève Côté. D’une part, il y a le travail de la SOCAN qui voulait aller chercher l’argent chez nos sociétés soeurs ailleurs dans le monde, mais il y a aussi le succès d’artistes comme Drake, The Weeknd, Grimes, ou Arcade Fire, pour qui on collecte partout dans le monde. »

La SOCAN a aussi connu une croissance de 47 % des revenus pour les compositeurs de musique à l’image, des sommes perçues pour des diffusions en continu de films et de productions télé.

Des 330 millions de dollars de revenus totaux accumulés en 2016, 285 millions ont été répartis aux 150 000 membres de la SOCAN.