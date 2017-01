Mogwai présente «Atomic», une colère nucléaire

Les hérauts post-rock Mogwai arrivent demain au Théâtre Saint-Denis avec une proposition costaude : jouer intégralement la musique composée pour le documentaire Atomic, Living in Dread and Promise du réalisateur Mark Cousins, film « qui ne parle pas tant des mérites de la technologie nucléaire que des usages qu’on en fait, en particulier ceux qui ont été néfastes », résume ainsi Stuart Braithwaite, guitariste et chanteur du groupe écossais qui, avec ce projet, parvient à insuffler une conscience sociale à sa musique.

Destiné à la télévision publique (BBC Four), le documentaire fut présenté une première fois en août 2015 pour commémorer le bombardement de Hiroshima, survenu soixante-dix ans plus tôt. La diffusion du film a cependant connu une vie plus longue sur scène puisque Mogwai, ravi du travail de composition accompli à la demande du réalisateur, a décidé de partir en tournée avec ses chansons. Le groupe recréera l’envoûtante et complexe trame sonore pendant que les images du film seront diffusées derrière eux, sur la scène du théâtre Saint-Denis.

Et juste comme ça, voilà Mogwai, actif depuis vingt-deux ans déjà, trouvant un nouveau souffle à travers une forme d’engagement social et politique, notion auparavant absente de son oeuvre. Forcément, dirions-nous : il n’est pas simple de véhiculer un message lorsque la majorité de son répertoire est instrumental, surtout depuis la sortie, en 2008, de The Hawk is Howling, son sixième album — ils en ont huit en tout, sans compter les nombreux EP et les bandes originales de films.

Laboratoire musical

Ainsi, la musique de film, registre auquel se prête magnifiquement bien le rock planant et expansif qu’ils défendent, est devenue un laboratoire musical pour le groupe, qui s’est permis d’explorer de nouvelles techniques, de nouvelles structures, voire de nouvelles sonorités « que nous n’aurions pas nécessairement osé aborder dans le cadre d’un album studio normal », précise Braithwaite.

Les guitares sont toujours aussi touffues, les atmosphères tendues, mais l’ornementation électronique que le groupe a introduite dans son oeuvre avec l’album Rock Action (2001) y est encore plus raffinée et scintillante. « Le travail de composition pour accompagner la trame narrative d’un film a l’effet de détourner l’attention des gens vers les images en mouvement, au lieu de s’attarder uniquement à la musique, estime Braithwaite. D’une certaine manière, ça libère », ajoute le musicien, qui signait avec ses collègues la musique du documentaire Before the Flood, de Fisher Stevens, paru l’automne dernier, sur le thème des changements climatiques.

Tiens, encore un thème à portée sociale. Le quatuor écossais semble y avoir pris goût. D’ailleurs, la question du nucléaire est brûlante d’actualité en Grande-Bretagne, où l’on s’inquiète des dérapages du programme nucléaire britannique (baptisé Trident) ; l’été dernier, le Parlement avait voté pour un renouvellement à grands frais de la flotte de sous-marins nucléaires.

« Chez nous, en Écosse, un seul député a voté pour le remplacement de ces sous-marins, rappelle Braithwaite. Combien déjà? Presque soixante-dix ont voté contre. Ça te donne une idée du côté où penche l’opinion publique écossaise dans ce dossier. » Et pour rendre la question encore plus délicate, ce programme Trident est déployé dans la base navale Clyde située à Faslane… en Écosse, à environ une heure de Glasgow. Évidemment, le programme Trident est en jeu dans le débat sur l’indépendance de l’Écosse.

Stuart Braithwaite est un homme de peu de mots. Ceux qu’il daigne partager vont directement au but. Il appuie l’indépendance de l’Écosse, le maintien de celle-ci dans l’Union européenne, et s’oppose à l’armement nucléaire : « Pour être bien honnête, advenant l’indépendance de l’Écosse, je me tape complètement de ce qu’ils feront de toutes ces armes nucléaires… du moment qu’ils les éloignent de ma maison. Écoute ça : le Parlement s’est opposé à ce que le programme soit ramené à une base plus au sud parce que la population était trop grande. » Une catastrophe est si vite arrivée…

Le programme a été renouvelé en juillet 2016. Le mois précédent, les forces armées britanniques procédaient à un test de routine de son équipement sous-marin, au large des côtes américaines. Sauf que le système a mal fonctionné : le missile fut tiré dans la mauvaise direction… vers la Floride.

« Je suis contre Trident, mais en plus, ne pas savoir viser lorsqu’ils tirent un de ces missiles est plutôt troublant, pour rester poli. Ajoutez à cela que la première ministre [Theresa May, qui a pris le pouvoir deux semaines avant le vote pour le renouvellement du programme] a caché cette information aux membres du Parlement, au moment en plus où l’on considère dépenser des milliards pour s’en fabriquer de nouveaux est un scandale. Elle devrait démissionner. » Le musicien n’est pas le seul à s’indigner, si l’on en croit les reportages des médias britanniques des derniers jours.

La musique d’Atomic a ceci de distinct qu’elle est étonnamment calme, en comparaison avec le reste du répertoire de Mogwai. Parions que, sur scène, on y sentira un peu plus de rage.