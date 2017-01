Le Divan orange appelle à l’aide

Photo: Annik MH de Carufel Le Devoir

La salle de spectacle Le Divan orange, installée boulevard Saint-Laurent à Montréal, appelle à l’aide. Le lieu culturel alternatif, qui présente plusieurs centaines de spectacles par année, « est ébranlé au point que son avenir est menacé », selon une lettre publiée sur Facebook. La coopérative évoque des hausses de loyer, des travaux de mise aux normes, une baisse de revenu de 20 % ainsi que des frais causés par les plaintes répétées pour bruit excessif déposées par une voisine quérulente. « Nous réalisons que nous ne pouvons plus continuer avec le même modèle. Plus clairement, il nous manque une augmentation d’environ 10 % de nos revenus annuels pour sécuriser notre situation financière et pérenniser notre présence au sein de la scène culturelle de Montréal. » Le Divan orange invite donc le public à s’impliquer dans sa survie de toutes sortes de manières, entre autres avec des dons. Une page GoFundMe a été mise en ligne, avec un objectif de 20 000 $.