Une luxueuse «Chauve-souris»

Jeudi soir, je prenais le chemin du spectacle du 60e anniversaire d’Opera McGill avec, au ventre, la seule chose qui guide : le fol espoir. L’espoir de pouvoir être le premier à témoigner d’une découverte d’un grand talent d’ici. Le 29 janvier 2009, dans un rôle subalterne du Viol de Lucrèce se cachait ceci, ainsi rapporté dans Le Devoir le lendemain : « Chez les hommes, un nom à retenir : Philippe Sly [Collatinus], que l’on suivra avec curiosité. Il possède l’aura d’un Addis ou d’un Dupuis. » Impossible de ne pas penser que ce chanteur foulait, en ce même jeudi, huit ans après, les planches de l’opéra Garnier.

Le béotien, ou l’observateur, qu’il soit candide ou mal intentionné, oublie un peu vite que derrière chacune de ces phrases et prises de position, il y a un risque chaque fois assumé : celui d’entacher une crédibilité forgée et bâtie sur trois décennies…

Aujourd’hui, les paradigmes ont changé. On ne va plus à Opera McGill pour dénicher des talents d’ici, dont les meilleurs iront ensuite à l’Atelier d’opéra avant de se faire entendre à l’international. On y entend une panoplie de gens venus de partout pour étudier à Montréal. Ils donnent un spectacle de niveau souvent quasiment professionnel.

Des étoiles plein les oreilles

C’est le cas pour les deux premières étoiles de la soirée : l’Adele de Gina Hanzlik et l’Eisenstein de Jonah Spungin. Si c’était du cinéma, on dirait que la première crève l’écran, avec un abattage et une assurance formidable. Dans la scène de la prison au 3e acte, elle s’est mise à entremêler la Reine de la nuit ou Violetta (La Traviata) à son air, car des facéties musicales, notamment associées au rôle d’Alfred, font partie du concept dramaturgique de Patrick Hansen. Ne retombant pas totalement sur ses pieds, elle a enchaîné par un « Maestro please ». Le chef lui a donné la note et elle a balancé la fin, flamboyante. J’ai rarement vu tel aplomb. Jonah Spunging est un ténor aux couleurs barytonnantes, un peu dans la veine de Marc Hervieux. Le placement de voix et le timbre sont formidables… et il n’est qu’en première année de maîtrise !

La troisième étoile va à la mezzo Simone McIntosh dans l’ingrat rôle d’Orlofsky. Igor Mostovoi (Falke) et Ana Toumine (Rosalinde) ont beaucoup de qualités, mais il leur manque pour l’instant le petit quelque chose, et les voix ont l’air de plafonner. Quant au ténor John Carr Cook (Alfred), son jeu théâtral comique était parfait. Quant à sa voix, je me pose de sérieuses questions.

Patrick Hansen, le directeur d’Opera McGill a tout pris en charge. Il n’a pas forcément tiré de la fosse le meilleur des musiciens, mais son regard sur l’oeuvre, le mélange des langues (en gardant l’allemand comme base), les clins d’oeil à d’autres opéras sont réussis. Dominique Labelle, Daniel Taylor et Joshua Hopkins même sont venus en amis fêter le 60e anniversaire et pousser un air dans le party d’Orlofsky au 2e acte : c’était fort sympathique.

Il faut enfin couronner la triomphatrice et grande vedette de la soirée. Son nom est Ginette Garnier et elle est la conceptrice des costumes. Dans le beau cadre de Vincent Lefèvre d’un Vienne des années 1920, Ginette Garnier nous fait pétiller les yeux à tous les étages. C’est tellement beau et juste que c’en est parfait.