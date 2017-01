Jordi Savall, se souvenir pour s’humaniser

«Sans éducation, il n’y a pas d’art et sans mémoire, pas de justice», a écrit Jordi Savall dans une lettre ouverte au ministre espagnol de l’Éducation, de la Culture et des Sports.

Le gambiste et chef catalan Jordi Savall, pour qui les peuples qui ne connaissent pas leur passé ne peuvent pas construire un avenir, est convaincu d’une nécessité qui prend chez lui des allures de mission : « Nous devons connaître le passé, et connaître le passé à travers la musique reste la meilleure façon » de s’y plonger.

La dernière visite à Montréal de ce compositeur et pédagogue, mondialement connu pour son interprétation de la musique du film Tous les matins du monde, remonte à 2010. Il avait proposé Jérusalem, la ville des deux paix, mémorable manifeste musical pour la paix à travers l’histoire musicale du lieu où cohabitent les trois religions monothéistes. Le revoici pour la première nord-américaine du spectacle Venise millénaire — La porte de l’Orient 770-1797 le mercredi 1er février au Théâtre Maisonneuve.

Ce n’est clairement plus un hasard si les projets artistiques de Jordi Savall font de l’Histoire un élément constitutif. Depuis plus de quinze années, les révélations — Jérusalem, Mare nostrum, Erasme, La dynastie Borgia, Le royaume oublié… — s’enchaînent au point que l’on s’étonne du peu d’émules qu’il a inspirés. Ne se sent-il pas seul ?



« Je pense que mes collègues sont plus désireux de diriger des opéras ou d’autres choses, dit le gambiste et chef au Devoir. Pour ma part, j’essaie de combiner l’intérêt d’un projet et un recul sur l’histoire. » Le déclic, cet appel missionnaire, date de 2000, « avec le projet sur Charles Quint, grâce aux paroles d’Elias Canetti : « La musique est la vraie histoire vivante de l’humanité. C’est devenu mon inspiration dans tout ce que je fais. »

Prise de conscience

En déclinant, en 2014, en Espagne, le Prix national de musique, Jordi Savall assortissait son refus d’une lettre ouverte au ministre de l’Éducation, de la Culture et des Sports : « L’ignorance et l’amnésie sont la fin de toute civilisation : sans éducation, il n’y a pas d’art et sans mémoire, pas de justice. […] Nous ne pouvons accepter que l’ignorance et le manque de toute conscience de la valeur de la culture, chez nos plus hauts responsables politiques, érodent impunément le difficile travail de tant de musiciens, d’acteurs, de danseurs, de cinéastes, d’écrivains, d’artistes plasticiens […], véritables protagonistes de l’identité culturelle de ce pays. » On notera, au passage, que le discours est exportable.

Avant Venise millénaire — La porte de l’Orient 770-1797, Jordi Savall a monté un projet intitulé Les routes de l’esclavage (1444-1888), qu’il compte présenter à Montréal la saison prochaine. « Je rappelle une histoire qui dure quatre siècles durant lesquels les pays les plus riches de l’Europe ont mis en esclavage 30 millions d’Africains avec lesquels ils ont fait leur fortune. Et aujourd’hui, alors que tant de gens qui veulent gagner l’Europe meurent en mer, personne ne se le rappelle. »

Jordi Savall ne parvient pas « à comprendre cette amnésie si profonde » : « Je trouve cela scandaleux. Avec la musique, j’essaie humblement de rafraîchir notre mémoire. Chaque fois que je joue un concert, je rappelle à tous les gens la responsabilité qu’ils ont d’avoir plus d’empathie vis-à-vis de ces gens désespérés. » Aider les personnes à être un peu plus ouverts et généreuses est un leitmotiv pour le musicien qui a joué pour les réfugiés à Calais comme à Idomenia, à la frontière de la Grèce et de la Macédoine.



Chose curieuse, lors d’une récente résidence à Francfort, en Allemagne, Jordi Savall a présenté trois concerts : L’Europe musicale, pour consort de violes, Follias criollas, un programme coloré de musiques espagnole et mexicaine, et Mare nostrum, dialogue des âmes, son projet multiculturel. « Mare nostrum est le premier concert à avoir affiché complet », se réjouit le chef, qui constate : « Voilà qui est contradictoire : nous sommes dans une Europe qui se protège de l’autre, de l’Orient, mais qui est plus que jamais fascinée par ce monde oriental. »

Pour l’instant, l’oecuménisme musical de Jordi Savall est accueilli à bras ouverts partout. « La seule réaction négative que j’ai rencontrée, c’était à Budapest. Quelqu’un est parti de la salle. Après, on m’a dit que c’était quelqu’un du ministère. »

Venise, carrefour des mondes

Le projet Venise millénaire — La porte de l’Orient 770-1797 a été lancé par le Festival d’Utrecht et la Quinzaine vénitienne de Carnegie Hall. « Contacté par Carnegie Hall, j’ai vu que le programme ne comprenait rien de fondamental sur l’histoire de Venise. En suivant le canevas de mes grands projets de livres-disques (Borgia, Erasme…), j’ai cherché à retracer 1000 ans d’histoire musicale d’une République née au VIIIe siècle », nous dit Jordi Savall, qui avoue avoir mis deux années à monter sa fresque musicale de deux heures.

Venise avait tout pour lui plaire : de sa fondation par les Byzantins en 770 jusqu’à la fin de sa République en 1797, la ville fut dès le Moyen Âge le carrefour de l’Orient et de l’Europe grâce à son commerce avec le monde méditerranéen, spécialement Byzance, et, dès le XVIe siècle, l’Empire ottoman. « Pour les sources les plus anciennes, nous raconte le chef et concepteur du projet, j’ai trouvé un ensemble spécialisé dans le répertoire orthodoxe. » Et les musiciens ont trouvé une chanson du IXe siècle qui évoque le transfert des reliques de saint Marc à Venise en 828.

Il y a ensuite « le schisme entre Rome et Constantinople [1054], la Première Croisade [1096], où la flotte des Vénitiens transporte les croisés ». Pour les sources de l’époque prémédiévale, Jordi Savall nous fait remarquer qu'« à Thessalonique, on continue à chanter les mêmes chants qu’il y a 1000 ans ». Le musicien y a aussi trouvé les sources qui parlent des perspectives commerciales de Venise avec Jérusalem. « Ensuite, au début du XIVe siècle, c’est le retour de Marco Polo à Venise, puis, en 1453, la prise de Constantinople par les Turcs, illustrée par une magnifique lamentation. »

À partir de la Renaissance les sources se trouvent à Venise. « En 1515, à la Bataille de Marignan, les Français et les Vénitiens défont Charles Quint. Puis, en 1528, on arrive à la fondation de la première synagogue avec un psaume de Salomone Rossi, suivie de la fondation de la cathédrale des Grecs, San Giorgio, en 1573, illustrée par un hymne byzantin. »

La suite est plus connue : le XVIIe siècle avec Monteverdi, maître de chapelle, dont le Combattimento di Tancredi e Clorinda est donné en 1624. « Après, il y a Vivaldi et La Senna festeggiante composée pour Louis XV en 1726. Partout, il y a des guerres avec les Turcs et, en 1771, Mozart visite Venise, ce qui nous amènera à entendre sa Marche turque. La fin nous amènera à la Révolution française, avec un chant constitutionnel en trois versions ironiques, puis au Carnaval de 1796, le plus déluré du siècle, juste avant la chute, pour lequel j’ai trouvé des canzonettas vénitiennes compilées par Johann Adolph Hasse. »

La chute de la République de Venise sera documentée par une musique postérieure : « Un arrangement du mouvement lent de la 7e symphonie de Beethoven, chanté à quatre voix. » Jordi Savall nous promet que Beethoven chanté, avec violons, hautbois, flûte, basson, saqueboute, contrebasse, viole et violoncelle, « c’est vraiment extraordinaire ». Et si c’est lui qui le dit…