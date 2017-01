Patrice Michaud, l’artisan et l’aventurier dans la même tête frisée

C’est à cause de la musique. Ce lit de basse et de batterie, ce groove porteur, ce nid : on a l’impression que les chansons viennent de là, couvées par cette chaleur, qu’elles ont éclos à peu près en même temps, frères et soeurs dans leurs airs de famille.

C’est à cause des textes, aussi. Les paroles semblent se répondre, d’une chanson à l’autre de ce troisième album intitulé Almanach : variantes d’histoires de relations où l’on se retrouve un peu tous. Forts désirs et envies folles qui s’accomplissent ou pas (Cherry Blossom, Éloïse), champs de batailles et terrains communs (Le grand écart du coeur, L’anse blanche), la chasse et la trêve des amants dans Les terres de la Couronne, la solitude insupportable dans Kamikaze, la mort imminente dans La saison des pluies, tout se tient, c’est de l’aventure humaine qu’il est question partout. À la manière à la fois singulière, familière et terre à terre de Patrice Michaud.

Lequel, de son côté de la table, concède : c’est vrai, ça se tient. « Va falloir que je l’admette ! Ghyslain-Luc Lavigne, qui a fait la prise de son et qui a les meilleures oreilles au Québec, me dit la même chose, que c’est mon album qui se tient le plus. Moi, j’ai l’impression que c’est mon plus hétérogène. Un ensemble de tounes, où ça pète de tous les bords, sans que les chansons s’accrochent les unes aux autres… » Pas moyen de s’échapper, constate-t-il. C’est un gars cohérent. « J’ai très peur d’écrire toujours la même toune, ça m’obsède un peu. J’ai beaucoup lu là-dessus. Des bios, surtout. Pour me rendre compte qu’en général, les auteurs de chansons — en anglais comme en français — déclinent beaucoup le même propos sous différents angles. Les relations entre les gens, c’est un champ suffisamment vaste et généreux pour se décliner à l’infini. »

Le « réalisme magique »

La vraie difficulté est ailleurs. Toute la différence entre les chansons qui nous atteignent et celles qui passent leur chemin, Patrice Michaud appelle ça du « réalisme magique » : dire franchement ce qu’on ressent, ce que l’on comprend des autres, mais pas n’importe comment. Dans Kamikaze, par exemple, ces deux lignes : « Ton mascara qui coule / Sur tes futures pattes d’oie ». C’est tout simplement vrai, et c’est en même temps de la poésie chansonnière, une image saisie par la jugulaire. « C’est ça, le travail de l’artisan. Je me suis vraiment remis au métier. Pour la première fois en trois albums, je n’avais pas de chansons dans le sac : elles ne venaient pas. J’avais des idées d’arrangements, j’entendais des sons… J’avais des chevaux, mais rien à transporter. Je suis donc retourné aux exercices d’écriture. En faisant le deuil de ne pas être aussi bon que les artistes que j’admire et en cherchant à provoquer les collisions, les accidents qui transformeraient mon plomb en or… Ç’a fini par débloquer, heureusement ! »

Si la peur de ressasser a taraudé le parolier, le compositeur trépignait à l’idée de laisser les chansons dans les mains d’une nouvelle équipe de collaborateurs. « Quand t’écris tes chansons, tu tentes de rendre compte de l’aventure humaine. Quand tu les joues avec d’autres musiciens, c’est de l’aventure humaine appliquée… » Et il ajoute avec emphase, le sourire large : « Tu n’es plus tout seul… »

Quand t'écris tes chanson, tu tentes de rendre compte de l'aventure humaine. Quand tu les joues avec d'autres musiciens, c'est de l'aventure humaine appliquée. Patrice Michaud

Une fois que les chansons existent, tout peut arriver, tous les risques sont bons. À chaque album son réalisateur : David Brunet pour Le triangle des Bermudes, Andre Papanicolaou pour Le feu de chaque jour… Et pour Almanach ? Philippe Brault. « Philippe Brault, toi et moi, qui l’eût cru ? » écrit Patrice dans sa page de remerciements. « Si je voulais brasser les cartes un peu, ça n’allait pas partir de mon écriture et de ma composition. J’ai essayé souvent, c’est pas par là que le changement passe pour moi. J’ai compris que, non seulement je n’avais aucun malaise à laisser mes chansons dans la tête et les mains des autres, mais que j’y trouvais le plus vif plaisir. À eux d’être aux prises avec mes chansons, et souhaitons que ce soit pour le mieux ! »

De l’espace pour jouer

Il y a Patrice Michaud l’artisan et Patrice Michaud l’aventurier, comprend-on. « Philippe Brault, c’est pas n’importe qui, on s’entend. Mais ce n’était surtout pas un prolongement de moi. Il a ses idées, et je voulais ses idées. Pareil pour les musiciens. Je voulais spécifiquement ce qu’un Antoine Gratton allait apporter aux choeurs et aux cuivres. Je voulais le groove de Marc Chartrain et de Mark Hébert à la batterie et à la basse. Mais je voulais surtout qu’ils aient les coudées franches. En studio, ils ne cherchaient pas à me plaire, ils ne marchaient pas sur des oeufs. Ils ont joué ! On a joué ! »

Ça donne un album aux fondations coussinées, qui a du rebondi, qui aligne des grooves bien lestes, où il y a de l’espace pour une guitare qui tranche sec dans Cherry Blossom, des cuivres « qui ne sont pas des figurants » dans Apocalypse Wow… « C’est un disque de band. Je ne suis pas un rat de studio. Je suis un gars de band. Tout le monde shine sur cet album, mais jamais au détriment de la chanson et du chanteur. J’entends les musiciens, et je m’entends. »

La résultante du travail avec Brault, c’est le déshabillage d’une certaine québécitude instrumentale. « Je fais de la chanson très québécoise, je compose toujours à la guitare. Là, ce qu’on a fait, c’est enlever les guitares. Ou les cacher dans le mixage. Pour donner de l’espace aux cuivres, aux choeurs, à la voix, au groove. »

Tout était permis, toutes les nudités. Les terres de la Couronne a été enregistrée en prise directe avec Ariane Moffatt, piano et deux voix. Tout le monde le saura est un récitatif, « constat du présent qui tend le regard vers l’avenir » : c’est son fils Loïc qui a dit le texte, au son : « Il ne sait pas lire encore. »

En finale de l’album, Si près du soleil, adaptation d’une chanson du groupe Monsters of Folk, s’allonge en séquence instrumentale « à la Morricone ». Pourquoi ? « Parce que ça nous tentait de jouer plus longtemps… » Et que l’aventure humaine se poursuive, deux minutes de plus.

Patrice Michaud - Apocalypse Wow

