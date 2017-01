Le jazz West Coast, version canadienne

C’est bizarre, la modernité. Parfois, elle est amusante. D’autres fois, elle est désolante. En d’autres termes, celle d’aujourd’hui est à l’image de la modernité d’hier et d’avant-hier. Historiarum bis repetita, comme disait l’ancien. Qui ça ? Ben, Queneau, quelle question ! Mais encore ? Nous allons vous entretenir d’une étiquette qui passe toujours sous le radar alors qu’elle mériterait d’être avec les autres. Voire au milieu.

Voici de quoi il s’agit : année après année, ici et là, on brosse le tableau des meilleurs labels de par le monde. Invariablement, on retrouve les gros canons du genre : Blue Note, Verve, ECM et consorts. Jamais le nom de Cellar Live n’est inscrit, alors que cette étiquette fondée par le saxophoniste Cory Weeds et située à Vancouver — oui ! au Canada — devrait recevoir des palmes et des palmes. Car, à l’évidence, l’ADN de Cellar Live combine la constance avec le souci de la qualité.

Les dernières parutions ont confirmé cet état des faits, qui ne sont en rien des faits « alternatifs », ainsi que le clament depuis peu les Nosferatu du mensonge installés à la Maison-Blanche. On le répète : chez Cellar, la qualité est une réalité.

Parmi ses productions, on a retenu celles-ci : Leaps and Bounds du batteur Craig Wuepper, avec notamment l’ex-Jazz Messenger David Schnitter, saxophoniste ténor digne héritier de John Coltrane, It’s Easy to Remember, par le Cory Weeds Quintet, avec le pianiste David Hazeltine et le trompettiste Joe Magnarelli, As of Now de Weeds, avec une rythmique de poids lourds : Harold Mabern au piano, John Webber à la contrebasse et Joe Farnsworth à la batterie. Quoi d’autre ? Louis Hayes and The Cannonball Adderley Legacy BandLive at Cellar Jazz Club ainsi que l’extraordinaire New York Afternoon du saxophoniste ténor Steve Kaldestad, avec Renee Rosnes au piano, Peter Washington à la contrebasse et Lewis Nash à la batterie.

De ces albums et de bien d’autres se dégagent deux vérités. D’abord, l’esthétique musicale de la maison Weeds loge à l’enseigne du be-bop et parfois du hard-bop. Bref, du jazz désormais classique. Ensuite ? Lorsqu’on s’attarde aux musiciens présents sur ces disques, on observe quelque chose qui annonce peut-être l’avenir du jazz, qui est en tout cas son présent. On s’explique.

Plus de la moitié des musiciens invités par les Canadiens de l’Ouest, Weeds, Kaldestad, Bill Coon ou Craig Scott, sont des Américains vivant à New York. Des Américains, il est très important de le préciser, qui se produisent régulièrement dans ces clubs qui, comme Cellar, sont aussi des étiquettes de jazz, soit Small’s et Smoke.

En fait, nous assistons depuis peu à une organisation, ou plus exactement à une réorganisation de l’infrastructure du jazz nord-américain, qui risque fort de se traduire par un déplacement du centre de gravité de la production. Qu’on y songe : la canadienne Cellar Live ainsi que les américaines Smoke Sessions Records et Small’s Records sont devenues en moins de cinq ans les Blue Note, Prestige et Riverside d’aujourd’hui.

Chaque année, le magazine Downbeat livre dans son édition de janvier l’inventaire complet des meilleurs disques de l’année écoulée en fonction des étoiles accordées à ces derniers. Parmi les 5 étoiles, on retrouve notamment les noms des pianistes Bill Charlap pour son album Notes from New York et Carla Bley pour Andando El Tiempo, ainsi que David Bowie pour Blackstar, mais pas un jazzman noir ou afro-américain, pas un (!), parmi les 12 productions proposées. On ne savait pas que Bowie était un artiste de jazz.

Le premier qui nous parle du zoulou blanc alors qu’il n’a jamais parlé du zoulou… noir, le premier qui reprend les éléments de langage forgés par les vendeurs du racisme intériorisé, banalisé, on lui déclare la guerre. Pas celle des boutons, mais bien la totale ! Car…

Car dans les autres catégories, les 4 étoiles, etc., le « p’tit Blanc-petit bourgeois-d’ECM et autres labels du fade qui s’appliquent à ne pas déranger la quiétude de l’acheteur » sont archidominants. Rétrospectivement, on comprend mieux pourquoi Dizzy Gillespie, lorsqu’il se produisait au Soleil levant, rappelait qu’il était petit-fils d’esclaves. Amen !