Songs from Madagascar- Lasa, Hanitra

Si l’intitulé s’écrit sans « h », ce disque est bel et bien un hommage à Lhasa de la part d’une artiste humainement engagée comme l’était notre regrettée créatrice. Hanitriniaina Ranaivo, dite Hanitra, lui offre sa pièce-titre en malgache, en lenteur et en respirant avec la voix qui monte vers le ciel, en rappelant instinctivement la vastitude de l’oeuvre de l’ex-Montréalaise. Mais la chanteuse-guitariste de Fianarantsoa à Madagascar aborde souvent des thèmes précis et parfois interdits tels la déforestation, les femmes maltraitées, l’amour lesbien ou la rébellion des femmes au foyer. Elle offre aussi des chansons d’amour, d’une mère à sa fille ou d’un être humain à la nature. Le chant est d’une grande sensibilité et souvent ponctué de délicieuses harmonies vocales sur un folk ou une afro-pop ouverts à des climats intemporels et à des rythmiques malgaches chaloupées ou plus rapides. Si la musique n’étonne pas, on en retient la beauté.

Hanitra - Lasa

