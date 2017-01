A Shadow in Time, William Basinski

La technique du compositeur américain Basinski paraît archaïque — il manipule des enregistrements sur rubans magnétiques —, mais sa musique n’a pas d’âge. En fait, elle semble même avoir une emprise sur le temps qui passe. Tout frais, A Shadow in Time nous happe autant que ses superbes The Disintegration Loops parus il y a 15 ans. Cette fois, on n’a pas en tête l’effondrement des Twin Towers un 11 septembre, mais la perte de Bowie, un 10 janvier. L’hommage For David Robert Jones qui occupe la première moitié du disque passe en boucle les mesures diffuses d’un orchestre, jusqu’à ce qu’un motif de saxophone (on peut ici y voir un clin d’oeil à Subterraneans, du classique Low de Bowie) s’impose et vampirise les harmonies de l’orchestre qui se désagrègent lentement sur la fin. La pièce-titre a plus de coffre, enrichie de synthétiseurs, brouillée par les larsens et les effets d’écho. Elle semble évacuer la tristesse et rassure, réchauffe, cajole. Comme une note d’espoir après avoir contemplé les ravages du temps qui passe et qui nous vole nos idoles.

William Basinski - For David Robert Jones

Extrait