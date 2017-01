The Student Prince, de Sigmund Romberg. Orchestre du WDR de Cologne, John Mauceri.

Dans la série des beaux plaisirs coupables, l’opérette viennoise (et berlinoise) tient une place chère à mon coeur. Véritable ovni dans la galaxie, Le prince étudiant (1924) du Hongrois Romberg (1887-1951), formé à Vienne et qui émigra dès 1909 aux États-Unis, n’a guère connu les dignes honneurs du disque. The Student Prince (et son pendant de 1926, The Desert Song) subit la destinée des concepts « entre-deux ». Pour schématiser, ce savoureux avatar d’un début de décadence (voir aussi Robert Stolz, Eduard Künekke…) de l’opérette germanique, dopé à l’efficacité qui régnait à Broadway dans les années 1920 et chanté en anglais, a été oublié tant par les Américains que par les pays germaniques. Ne subsistait que la Sérénade, immortalisée par Mario Lanza dans un film de la MGM. Voilà enfin la totale dans une réalisation très soignée. Mauceri, gage de qualité, défend ce projet vivant, intéressant pour qui connaît Lehár, Kalman et les autres.

John Mauceri dirige The Student Prince de Romberg

