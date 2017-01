Leopold Kozeluch Concertos pour piano nos 1, 5 et 6. London Mozart Players, Howard Shelley (piano et chef).

Après la série des « Concertos pour piano romantiques », Hyperion a entrepris de creuser le répertoire du concerto classique. À ce titre, nous vous avons déjà parlé de Leopold Kozeluch (1747-1818), un Tchèque, élève de Dussek, établi à Vienne à partir de 1778. Il est vraiment intéressant de constater que lorsqu’on écoute ce disque de concertos composés entre 1784 et 1786, remarquablement enregistré par Howard Shelley, un érudit de cette période, on pense immédiatement aux Concertos K. 413, 414 et 415 de Mozart (1782-1783). On baigne totalement dans cette volubilité brillante du registre galant de Mozart. Ce dernier, qui écrivit en 1784 un concerto (son 18e) pour Maria Teresia von Paradies, élève de… Kozeluch. Mozart avait alors évidemment un coup d’avance, mais Kozeluch propose un agréable développement de la « galanterie bravoureuse » mozartienne du tournant des années 1780.

Howard Shelley joue le 1er Concerto de Kozeluch

Extrait