Impressionnisme 1-12, Vincent Réhel et invités

Goût, discrétion, générosité. C’est ce qui distingue Vincent Réhel dans l’univers du piano hors catégorie — ni pop, ni classique, ni jazz, ni ambiant. La délicatesse avec laquelle, dans le cadre de ce rare projet personnel, il évoque sans les imiter les grands compositeurs impressionnistes dans ses propres pièces (d’où le titre). Oui, Ravel, Poulenc sont là, en filigrane, bienveillants et bienvenus. Invités d’âme. Et Vincent, l’accompagnateur-arrangeur que tout l’univers de la chanson québécoise, et même une Rickie Lee Jones, connaît pour sa capacité d’écouter et de servir, laisse ici beaucoup de place à des amis chanteurs venus déposer textes et voix sur ses mélodies. C’est à qui aurait le plus de légèreté dans le rendu : le respect mutuel entre le pianiste et les Yann Perreau, Stefie Shock et Gaële, entre autres, est garant d’une rare sensibilité. « Lenteur et accalmie », chante Marie-Pierre Arthur. C’est précisément l’effet que produit cet album : on ralentit et on se calme.

Vincent Réhel - La romaine

Extrait