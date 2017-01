Nothing Feels Natural, Priests

Si Washington est au coeur de toutes les nouvelles du monde entier depuis une semaine, la capitale américaine mérite notre attention pour autre chose que son nouvel empereur à houppette jaune. Depuis quelques années, sa scène musicale punk et D.I.Y. a le vent en poupe, notamment grâce à Priests et l’étiquette que ses membres pilotent, Sister Polygon. Le quatuor signe un manifeste vigoureux où on dénonce l’absurdité d’une société (nord-américaine) consumériste et aliénée. La chanteuse Katie Alice Greer nous entraîne dans un dédale revêche et cathartique, ponctué de solos de sax. Si l’esprit est résolument punk, on touche au reggae, à la pop. La pièce JJ s’entame sur des notes de surf-rock, faux optimisme auquel le chant criard de Greer vient agréablement couper court. Pink White House, à la guitare crue et stridente, contient tant de rage ironique qu’on n’en sort pas indemne. Ça met immanquablement le doigt sur le bobo. Car il faudra bien passer à travers les quatre prochaines années.

Priests - JJ

Extrait