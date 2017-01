La Guilde et les producteurs en arbitrage

Après la médiation, l’arbitrage. Alors que les négociations qu’elle mène avec l’Association québécoise de la production médiatique (AQPM) piétinent, la Guilde des musiciens et musiciennes du Québec a décidé d’envoyer une demande d’arbitrage au ministère de la Culture et des Communications. Au centre du litige se retrouve le montant des cachets versés aux musiciens pratiquant leur art à la télévision.

Les discussions officielles entre la Guilde et l’AQPM ont commencé en novembre 2013. « On a eu beaucoup de réunions de négociations, mais ça n’avançait pas du tout alors on est allé en médiation, explique au Devoir le président de la Guilde, Luc Fortin. On a ensuite eu sept séances de négociations. Et dernièrement, on s’est reparlé et on a constaté que les positions sont très éloignées l’une de l’autre, et pas juste un peu. »

Selon la Guilde, la médiatrice nommée par Québec a constaté que l’exercice qu’elle a mené est un échec.

« [À l’AQPM], on me parle de nouvelle réalité dans le monde des médias, mais il y a des limites. Ce qu’ils demandent est irréaliste », déplore le président de la Guilde.

Jointe par Le Devoir, l’AQPM n’a pas souhaité faire de commentaires sur le sujet.

Histoire de cachet

Traditionnellement, la Guilde et les diffuseurs télé comme Radio-Canada, TVA ou Télé-Québec avaient des ententes sur la rémunération des musiciens qui jouaient au petit écran, lors d’émissions comme La voix, En direct de l’univers et Belle et bum. Par contre, le monde de la télévision a changé depuis quelques années, les diffuseurs externalisant la production du côté du privé.

L’AQPM et la Guilde n’ont donc jamais eu d’entente, le but des négociations était justement d’en coucher une sur papier.

Selon M. Fortin, les offres de l’AQPM sont « plus que la moitié plus basse que ce qui se fait en ce moment avec les diffuseurs ».

À titre indicatif, selon les chiffres de la Guilde, un orchestre de trois musiciens apparaissant à Radio-Canada recevra un total d’environ 1500 $. « C’est des petits pourcentages dans le budget d’une émission de télé, il n’y a rien d’exagéré. »

Au ministère de la Culture et des Communications, l’attaché de presse Karl Filion a affirmé n’avoir pas encore reçu officiellement la demande de la Guilde, mais que l’arbitrage « est une procédure administrative prévue par la loi, et que dès que la demande sera reçue, si elle est habituelle et normale, un arbitre sera nommé dans les meilleurs délais ».