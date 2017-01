Bruckner-Barenboïm: la musique à reculons

À New York, l’événement de l’heure, c’est l’intégrale des Symphonies de Bruckner dirigée par Daniel Barenboïm à la tête de sa Staatskapelle de Berlin à Carnegie Hall. La même affiche attirait, il y a deux semaines, le Tout-Paris mélomane. Pour ceux qui ne peuvent se déplacer, Daniel Barenboïm fait publier par DG une nouvelle intégrale, sa troisième. Est-ce une si bonne idée ?

On dit souvent des artistes qu’avec la maturité ils raffinent leur art. Pourquoi, avec les chefs d’orchestre, le chemin est-il si souvent inverse ? Daniel Barenboïm est fasciné depuis toujours par Anton Bruckner, dont son modèle, le chef allemand Wilhelm Furtwängler, était un interprète majeur.

Barenboïm a enregistré pour Deutsche Grammophon à Chicago, entre 1972 et 1981, une intégrale à laquelle on a, alors, accordé peu d’attention, puisque DG était le label de Furtwängler, de Jochum (le plus grand interprète brucknérien de tous les temps) et de Karajan. De 1990 à 1997, Teldec a publié en CD des concerts donnés par Barenboïm avec le Philharmonique de Berlin.

Contrairement aux deux précédentes intégrales, échafaudées sur plusieurs années, publiées au compte-gouttes puis réunies en coffrets, la nouvelle boîte sur étiquette DG nous arrive d’emblée en bloc. Présente-t-elle les dernières visions interprétatives du chef ? Pas vraiment. Est-elle légitime ? Oui, sur le plan mercantile. Non, sur le plan musical.

Le chef et le son

Depuis plusieurs années, Barenboïm est le propre producteur de ses enregistrements. Il a créé à ces fins une entité, Peral (cela veut dire poire, car Barenboïm signifie poirier), qui licencie les produits à des éditeurs — ici DG. En ouvrant la boîte, on se rend compte que cette intégrale est recuite. Les Symphonies nos 4 à 9 datent de 2010, les nos 1 à 3 de 2012 et les bandes de 2010 ne sont autre chose que la piste sonore des vidéos tournées par Accentus et publiées en DVD. Par ailleurs, Peral a, entre 2014 et 2016, écumé le marché du téléchargement et du streaming avec ces mêmes bandes.

Sans parler des imprécisions éditoriales (non, la partition utilisée dans la 8e Symphonie n’est pas la « version originale » !), ces CD qui viennent, en dernière roue du carrosse, accompagner le tour du monde brucknérien de Barenboïm vont faire déchanter les amateurs. Sur le fond, le chef n’a pas changé de vision, mais les équilibres sont manqués, les cuivres n’ont pas d’impact, le son est pâteux et terne.

Il est facile de blâmer l’ingénieur du son, sauf qu’un chef est responsable du produit qu’il laisse paraître et jamais celui-ci n’aurait dû sortir. En vidéo, le spectacle visuel détournait l’attention. En CD, l’oreille est plus intraitable, et le constat est cruel : chaque mesure, ou presque, est un plébiscite pour l’intégrale Chicago, comme le démontrent aisément deux exemples sur notre site Web.

Les captations vidéo des Symphonies nos 1 à 3 faites à Paris début janvier 2017 prouvent que la bouillie que l’on entend ici ne reflète pas le Bruckner de Barenboïm qui, même s’il revalorise désormais la place des cordes dans la balance sonore, n’opère pas ce rééquilibrage au détriment de l’impact des cuivres.

Pour un artiste qui se pose en « conscience de la musique », le constat est bien triste. Est-il bien raisonnable de jouer avec l’intégrité de son image artistique pour quelques deniers de plus ?

Barenboim et la 3e de Bruckner à Chicago (1980) et à Berlin (2012)



Barenboim et la 6e de Bruckner à Chicago (1978) et à Berlin (2010)