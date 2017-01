«Roméo et Juliette»: la mort en marche

Si, en sortant du cinéma, samedi, vous aviez l’impression d’avoir déjà vu quelque part ce spectacle de Roméo et Juliette de Gounod, c’est normal. Cette production, nouvelle au Metropolitan Opera, a été réalisée conjointement avec la Scala de Milan et le Festival de Salzbourg, où elle a été captée en vidéo, en 2008, avec Rollando Vilazón et Nino Machaidze et publiée en DVD par Deutsche Grammophon. C’était alors la première apparition de Yannick Nézet-Séguin sur l’étiquette jaune.

L’équipe Bartlett Sher (mise en scène), Michael Yeargan (scénographie) et Catherine Zuber (costumes) est très efficace, à l’exception d’un moment croquignolet que je n’arrive décidément pas à saisir : lorsque Juliette (faussement) morte est amenée au tombeau, elle y part à pied, entourée de quelques dames de la haute société en perruques bleues. La mort en marche ! Pour le reste, c’est un très beau spectacle, d’un goût très sûr, même si les nombreuses traînes des vêtements de Juliette font craindre de manière récurrente que quelqu’un leur marche dessus.

La musique est très bien servie avec l’excellente prise de rôle de Diana Damrau, qui tend un peu à minauder. Un Vittorio Grigolo solaire, parfaitement distribué ici, lui donne la réplique. Les seconds rôles, excellents (Naouri en Capulet, Petrenko en Frère Laurent, Montague en Gertrude) sont dominés par deux chanteurs de moins de trente ans au look de top modèles : le baryton canadien Elliot Madore (Mercutio) et la mezzo française Virginie Verrez (Stéphano), jeunes voix dont on entendra parler ! À noter aussi la très belle souplesse de la direction de Gianandrea Noseda.

Sources d’irritation

Pour le reste, pas mal de sources d’irritation, par exemple des petits rôles pas au niveau du standard habituel du Met et globalement incompréhensibles. Le niveau de connaissance du Met en matière de vivier de chanteurs francophone semble une fois de plus nettement insuffisant. À moins que l’institution n’en ait rien à cirer, ce dont elle donne, hélas, l’impression…

Dans mon cinéma de Laval, je déplorais aussi une technique médiocre lors de la première partie : image bouchée, blancs mal équilibrés, son pauvre et amorphe. À la caméra, Gary Halvorson, agité, tombait dans ses pires travers, ayant souvent l’air d’un sniper cherchant sa cible. En cerise sur le gâteau, un dingue exalté hurlait des bravos sonores à qui mieux mieux, déclenchant l’hilarité dans le cinéma au moment tragique du suicide de Juliette. Mais, ça, le Met n’y peut rien et a vu pire récemment, avec le taouin qui balança les cendres de son « mentor » dans la fosse d’orchestre, forçant l’annulation de deux spectacles.