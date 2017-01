Le récital OSM/Pro Musica du pianiste Yefim Bronfman, annulé le 8 janvier pour cause d’intempéries à New York, est finalement remis au mardi 7 mars à 20 h à la Maison symphonique de Montréal. Le programme musical reste inchangé et les billets originaux restent valables. Les possesseurs de billets pour lesquels la date ne convient pas pourront les échanger pour un autre concert ou se les faire rembourser.